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Kalyon PV 2025'in küresel en iyi güneş paneli üreticileri arasında

Kalyon PV 2025'in küresel en iyi güneş paneli üreticileri arasında

10:2311/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kalyon PV
Kalyon PV

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye’nin öncü markası Kalyon PV, güneş paneli endüstrisinin en prestijli kalite testlerinden biri olan Kiwa PVEL 2025’te “En İyi Performans Gösterenler" arasında yer alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarıyı elde eden dünyadaki yalnızca 8 firmadan biri olan Kalyon PV, aynı zamanda bu listeye giren ilk ve tek Türk markası olma unvanını da kazandı.

Dünya çapında 6 farklı testi ilk defa başarıyla geçen yerli ve milli şirket olan Kalyon PV, küresel arenada adeta güneş gibi parladı.

Bu önemli sonuçla birlikte Kalyon PV, ürettiği TOPCon teknolojisine sahip çift camlı panellerin uluslararası kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını bir kez daha tescil ederek, uluslararası alanda şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı.

Entegre Üretim Sistemi, Yüksek Kalite

Avrupa’da entegre üretim yapısına sahip ilk güneş teknolojileri fabrikası olan Kalyon PV, 250 bin metrekarelik alanda, ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altında gerçekleştiriyor. Bu entegre yapı, üretimin her aşamasında kalite standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını sağlıyor.

Kiwa PVEL tarafından yürütülen Product Qualification Program (PQP) kapsamında PV paneller; yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID gibi zorlu çevresel koşullar altında sınır üstü testlere tabi tutuluyor. Bu yıl, 53 üreticinin 388 panel modelinin değerlendirildiği programda Kalyon PV; tüm kalite testlerinden başarılı sonuçlar alarak dünya devler ligine adını altın harflerle yazdırdı.

“Kalite, Üretimimizin Temelidir”

Kalitenin üretim süreçlerindeki önemine ve vazgeçilmez rolüne vurgu yapan Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı,
“Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Kiwa PVEL tarafından gerçekleştirilen bu zorlu testlerden başarıyla geçen ilk ve tek Türk şirketi olmak bizim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu. Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel ölçekte bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bu başarı, sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın ve teknolojiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Tek çatı altında 4 üretim tesisini buluşturan entegre fabrikamızda tüm ara ürünler kalite kontrol süreçlerine tâbi tutuluyor. Bu sayede ingottan panele kadar her aşamada Kalyon PV’nin yüksek kalite standartları eksiksiz şekilde uygulanıyor. Ürünlerimizin en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sergilemesi, kalite anlayışımızın sınır tanımadığını gösteriyor. Bu da hem ülkemizin yeşil dönüşümünde güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaşmamızı sağlıyor. Üst düzey teknolojiye ve yüksek kaliteye sahip güneş panellerimizle sadece Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki yeşil dönüşüm sürecinde aktif şekilde yer alarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.”

Dünya Standartlarında Kalite

Kalyon PV; koruyucu film, çerçeve ve bağlantı kutusu gibi kritik bileşenlerde yerli tedarikçilerle iş birliği yaparak milli sanayiyi destekliyor. Aynı zamanda; ürünlerinin yüksek kalite standartlarını ise UL, TSE ve TUV Nord gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı 20’ye yakın sertifikayla belgelendiriyor.

Kiwa PVEL testlerinin sektör standartlarının ötesine geçerek ürünleri yoğunlaştırılmış stres ve zorlu çevresel koşullar altında değerlendirdiği düşünüldüğünde; Kalyon PV’nin bu süreçten başarıyla geçmesi dünya standartlarındaki üretim anlayışını ve mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.


#Kalyon Pv
#Güneş Paneli
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