Kalyon PV 2025'in küresel en iyi güneş paneli üreticileri arasında

“Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Kiwa PVEL tarafından gerçekleştirilen bu zorlu testlerden başarıyla geçen ilk ve tek Türk şirketi olmak bizim için tarifsiz bir gurur kaynağı oldu. Ürünlerimizin kalitesi ve mühendislik gücümüz, küresel ölçekte bir kez daha tescil edilmiş oldu. Bu başarı, sürdürülebilir üretim yaklaşımımızın ve teknolojiye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Tek çatı altında 4 üretim tesisini buluşturan entegre fabrikamızda tüm ara ürünler kalite kontrol süreçlerine tâbi tutuluyor. Bu sayede ingottan panele kadar her aşamada Kalyon PV’nin yüksek kalite standartları eksiksiz şekilde uygulanıyor. Ürünlerimizin en zorlu çevresel koşullarda dahi yüksek performans sergilemesi, kalite anlayışımızın sınır tanımadığını gösteriyor. Bu da hem ülkemizin yeşil dönüşümünde güvenilir bir çözüm ortağı olmamızı hem de küresel pazarda güçlü bir konuma ulaşmamızı sağlıyor. Üst düzey teknolojiye ve yüksek kaliteye sahip güneş panellerimizle sadece Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki yeşil dönüşüm sürecinde aktif şekilde yer alarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.”