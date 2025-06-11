Kalyon PV 2025'in küresel en iyi güneş paneli üreticileri arasında

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye’nin öncü markası Kalyon PV, güneş paneli endüstrisinin en prestijli kalite testlerinden biri olan Kiwa PVEL 2025’te “En İyi Performans Gösterenler" arasında yer alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarıyı elde eden dünyadaki yalnızca 8 firmadan biri olan Kalyon PV, aynı zamanda bu listeye giren ilk ve tek Türk markası olma unvanını da kazandı.
Dünya çapında 6 farklı testi ilk defa başarıyla geçen yerli ve milli şirket olan Kalyon PV, küresel arenada adeta güneş gibi parladı.
Bu önemli sonuçla birlikte Kalyon PV, ürettiği TOPCon teknolojisine sahip çift camlı panellerin uluslararası kalite ve dayanıklılık kriterlerini karşıladığını bir kez daha tescil ederek, uluslararası alanda şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı.
Entegre Üretim Sistemi, Yüksek Kalite
Avrupa’da entegre üretim yapısına sahip ilk güneş teknolojileri fabrikası olan Kalyon PV, 250 bin metrekarelik alanda, ingottan başlayarak hücre ve panel üretimine kadar tüm süreçleri tek çatı altında gerçekleştiriyor. Bu entegre yapı, üretimin her aşamasında kalite standartlarının istikrarlı şekilde uygulanmasını sağlıyor.
Kiwa PVEL tarafından yürütülen Product Qualification Program (PQP) kapsamında PV paneller; yüksek sıcaklık, nem, mekanik stres, PID, LID ve LETID gibi zorlu çevresel koşullar altında sınır üstü testlere tabi tutuluyor. Bu yıl, 53 üreticinin 388 panel modelinin değerlendirildiği programda Kalyon PV; tüm kalite testlerinden başarılı sonuçlar alarak dünya devler ligine adını altın harflerle yazdırdı.
“Kalite, Üretimimizin Temelidir”
Dünya Standartlarında Kalite
Kalyon PV; koruyucu film, çerçeve ve bağlantı kutusu gibi kritik bileşenlerde yerli tedarikçilerle iş birliği yaparak milli sanayiyi destekliyor. Aynı zamanda; ürünlerinin yüksek kalite standartlarını ise UL, TSE ve TUV Nord gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlardan aldığı 20’ye yakın sertifikayla belgelendiriyor.
Kiwa PVEL testlerinin sektör standartlarının ötesine geçerek ürünleri yoğunlaştırılmış stres ve zorlu çevresel koşullar altında değerlendirdiği düşünüldüğünde; Kalyon PV’nin bu süreçten başarıyla geçmesi dünya standartlarındaki üretim anlayışını ve mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koymuştur.