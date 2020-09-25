Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Soylu da eleştirdi İşte kira fiyatlarının uçtuğu il
EMLAK

Kira fiyatları bir ilde uçuşa geçti: İşte il il konutta kira fiyatları

Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.

Kenan Biter Yeni Şafak
Edirne'de kira fiyatları 3 yıl içerisinde yüzde 110 artış gösterdi.
Edirne'de kira fiyatları 3 yıl içerisinde yüzde 110 artış gösterdi.

Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.

Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. " dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.

Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı
GÜNDEM
Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı

EN YÜKSEK ARTIŞ EDİRNE'DE

3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu. Edirne'de kira oranları 100 m2 bir daire için 1000 TL ile 1800 TL arasında. Bakan Soylu'nun dikkat çektiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde 100 m2 daire için ortalama kira fiyatının ise 3 bin TL bandında olduğu görüldü.

İŞTE ÜLKE GENELİNDE İL İL KİRA FİYATLARI!

YÜZDE 50 ARTTI

Kira fiyatlarının ülke genelinde 3 yıllık periyotta ortalama yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken, kiraların tek düşüş gösterdiği il ise Sivas oldu. Sivas'ta son 3 yıl içerisinde kira fiyatlarında yüzde 3.8 düşüş görüldü.

Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!
EKONOMİ
Koronavirüsten etkilenen kiracı için üç seçenek!

EN DÜŞÜK KİRA NİĞDE VE ŞIRNAK'TA

Ülke genelinde 100 m2 bir daire için ortalamada en düşük kiralık evler Niğde ve Şırnak'ta yer aldı. En pahalı kiralık evler ise İstanbul, İzmir, Aydın, Edirne ve Muğla'da.

Şırnak'ta kiralık daireler 300 ile 500 TL aralığında iken bu rakam Niğde'de ise bu aralık 400 ile 600 TL arasında.

Yüksek kiralar nedeniyle polislerin tayin istediği mega kent İstanbul'da dairelerin ortalama kira bedellerinin 1450 TL ile 2500 TL aralığında olduğu görüldü. Yüksek kiraların bulunduğu İstanbul'un yanı sıra İzmir'de ise rakamlar 1200 TL - 2 bin TL, Aydın'da 1250-2100 TL, Muğla'da 1150 - 1900 TL aralığında.

İş yerleri için beş kritik düzenleme: 8 yıl sonra hayata geçiriliyor
EKONOMİ
İş yerleri için beş kritik düzenleme: 8 yıl sonra hayata geçiriliyor

KİRALARA YAPILACAK ZAM ORANI

TÜİK tarafından son olarak açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları ile kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu.

Kira zam oranlarında baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasındaki artış oranı yüzde 11,27 oldu. Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek bir kiracıya yapılacak zam oranı da yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

  • Son açıklanan enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL’ye yükselecek.

​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
FOTOĞRAF 86
Title
Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.
Title
Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi.
Title
Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.
Title
3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu.
Title
İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları..
Title
Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​
Title
Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​
Title
Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​
Title
Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
Title
Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​
Title
Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​
Title
Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​
Title
Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​
Title
Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45)
Title
Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​
Title
Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
Title
Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​
Title
Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37)
Title
Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
Title
Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35)
Title
Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)
Title
Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18)
Title
Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​
Title
Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​
Title
Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6)
Title
Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110)
Title
Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64)
Title
Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​
Title
Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12)
Title
Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​
Title
Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 )
Title
Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​
Title
Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​
Title
Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​
Title
Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​
Title
Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​
Title
Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​
Title
İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22)
Title
İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​
Title
Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​
Title
Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29)
Title
Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7)
Title
Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​
Title
Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
Title
Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​
Title
Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​
Title
Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​
Title
Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​
Title
Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​
Title
Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​
Title
Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​
Title
Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​
Title
Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​
Title
Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​
Title
Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​
Title
Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​
Title
Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​
Title
Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​
Title
Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​
Title
Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​
Title
Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​
Title
Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​
Title
Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​
Title
Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​
Title
Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​
Title
Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​
Title
Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​
Title
Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​
Title
Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​
Title
Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​
Title
Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​
Title
Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​
Title
Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​
Title
Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​
Title
Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​
Title
Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​
Title
Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​
Title
Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​
Title
Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​
Title
Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​
Title
Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​
Title
Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​
​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.
Abone Ol Google News
Avrupanın en uzunu olacak

Avrupa'nın en uzunu olacak

​Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamam.
Türkiyenin gizli gücü

Türkiye'nin gizli gücü

​21 gün boyunca deniz altında kalabiliyorlar.
Kobani olayları operasyonu

​82 gözaltı kararı, aralarında HDP'li isimler de var.

​Bakan Soylu da 'tayin istiyorlar' diyerek eleştirmişti.

​Yunanistan 'sınırları belirsiz' bir politika izlemekte ısrarcı.
Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.
45 dakikaya düşecek

45 dakikaya düşecek

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli.
Gözyaşlarına boğuldular

Gözyaşlarına boğuldular

Yangın haberini alır almaz AVM'ye koştular.
Çok sayıda<br>akademisyen gözaltında

Çok sayıda
akademisyen gözaltında

​FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon.
Karabağ'a<br>terör trafiği

Karabağ'a
terör trafiği

​Ermenistan ve PKK, işbirliğini Azerbaycan'a taşıdı.
Yüzde 100 teknoloji

Yüzde 100 teknoloji

​Teknofest coşkusu Gaziantep'i kuşattı.
Diyaloğa bir<br>şans verdik

Diyaloğa bir
şans verdik

​Doğu Akdeniz 'Mavi Vatan'ın bir parçası.
ABD seçimleri<br>mahkemede bitecek

ABD seçimleri
mahkemede bitecek

​Ülke genelinde büyük bir kutuplaşma hakim.

Türkiye'ye<br>ilaç şantajı

Türkiye'ye
ilaç şantajı

​ABD Büyükelçisi Satterfield tehdit etti.
Doğu Akdeniz’de taviz yok

Doğu Akdeniz’de taviz yok

​Uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.