​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!

Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.

Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. " dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.

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EN YÜKSEK ARTIŞ EDİRNE'DE

3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu. Edirne'de kira oranları 100 m2 bir daire için 1000 TL ile 1800 TL arasında. Bakan Soylu'nun dikkat çektiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde 100 m2 daire için ortalama kira fiyatının ise 3 bin TL bandında olduğu görüldü.

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YÜZDE 50 ARTTI

Kira fiyatlarının ülke genelinde 3 yıllık periyotta ortalama yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken, kiraların tek düşüş gösterdiği il ise Sivas oldu. Sivas'ta son 3 yıl içerisinde kira fiyatlarında yüzde 3.8 düşüş görüldü.

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EN DÜŞÜK KİRA NİĞDE VE ŞIRNAK'TA

Ülke genelinde 100 m2 bir daire için ortalamada en düşük kiralık evler Niğde ve Şırnak'ta yer aldı. En pahalı kiralık evler ise İstanbul, İzmir, Aydın, Edirne ve Muğla'da.

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Şırnak'ta kiralık daireler 300 ile 500 TL aralığında iken bu rakam Niğde'de ise bu aralık 400 ile 600 TL arasında.

Yüksek kiralar nedeniyle polislerin tayin istediği mega kent İstanbul'da dairelerin ortalama kira bedellerinin 1450 TL ile 2500 TL aralığında olduğu görüldü. Yüksek kiraların bulunduğu İstanbul'un yanı sıra İzmir'de ise rakamlar 1200 TL - 2 bin TL, Aydın'da 1250-2100 TL, Muğla'da 1150 - 1900 TL aralığında.

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KİRALARA YAPILACAK ZAM ORANI

TÜİK tarafından son olarak açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları ile kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu.

Kira zam oranlarında baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasındaki artış oranı yüzde 11,27 oldu. Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek bir kiracıya yapılacak zam oranı da yasal olarak yüzde 11,27'yi geçemeyecek.

Son açıklanan enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL’ye yükselecek.