KOBi'lere 25 milyarlık yeni Nefes

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle, KOBİ’lere destek için oluşturulan Nefes Kredisi’nde yeni dönem bugün başladı. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

AZAMİ 36 AY VADE İMKANI

Bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü ise 25 milyar Türk Lirası (TL) olacak. 2025 yılının Temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor" dedi.

HEDEF ÇARKLARIN DÖNMESİNİ SAĞLAMAK

Böyle bir dönemde KOBİ’lerin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak hazırladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim tarihi itibarıyla (bugün) başlatıyoruz. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KİMLER YARARLANABİLİR?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

LİMİT NE KADAR?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar TL olacak.

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

HANGİ BANKALAR VERECEK?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurulabilir.







