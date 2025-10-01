TROY’dan ekim ayına özel kampanya: Yüzde 10 nakit iade

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, TROY, 67 milyon kart sayısı ve yüzde 20'yi aşan pazar payı ile her geçen gün kullanımını artırırken, kullanıcılarına sağladığı ek avantajlarla TROY logolu kart sahibi olmayı daha da özel ve anlamlı hale getiriyor.

Yeni kart alanlar da kampanyadan faydalanabilecek

Bu çerçevede TROY, market alışverişlerine yönelik kampanyasıyla hayatın farklı alanlarına dokunan kampanyalarına bir yenisini ekledi.

Buna göre, 1-31 Ekim 2025'de geçerli olan, mağaza veya online fark etmeksizin tüm market alışverişlerini kapsayan kampanya boyunca, TROY bireysel kart kullanıcıları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 1000 liraya kadar nakit iade kazanabiliyor.

Herhangi bir harcama alt limiti bulunmayan ve kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeden tüm TROY logolu bireysel kartlar için geçerli olan kampanyadan faydalanmak için vatandaşların, kullandıkları TROY kartı sağlayan banka veya elektronik para kuruluşunun uygulaması veya diğer yöntemleri üzerinden kampanya katılım teyidini iletmesi gerekiyor.

Bu katılım teyidi ile birlikte kullanıcılar ekim ayı boyunca TROY kart ile yaptıkları her market alışverişinden, toplamda en fazla 1000 TL olmak üzere, yüzde 10 nakit iade kazanacak ve bu iadeler hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna göre değişen tarihlerde olmakla birlikte kasımda içinde kartlarına yansımış olacak.

Halihazırda TROY logolu kartı bulunmayanlar vatandaşlar da yeni kart temin ederek kampanyadan yararlanabilecek.

Kullanıcıların TROY logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart temin etmek için hizmet aldıkları banka veya elektronik para kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.







