Konut arsası ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı sosyal konut kampanyasının merak edilen detaylarını açıkladı. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda projenin ekonomik büyüklüğü ve yankılarını anlatan Kurum, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

NİHAİ HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELİRLEDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin son 20 yılda sosyal devlet anlayışıyla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiğini vurgulayan Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin açıklandığı andan itibaren büyük ilgi uyandırdığını ifade etti. 2019 yılında, önce 50 bin ve 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlattıklarını hatırlatan Kurum, “Bu projelere 81 ilimizden 2 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Bu teveccüh bizi daha büyük adımlara yöneltti. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya, hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik” dedi.

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60 MİLYON METREKARELİK BİR ALAN AYIRDIK

Bu nedenle 81 ilde ve 609 ilçede yüzbinlerce yeni sosyal konut, konut arsası ve iş yerinin inşa sürecinde nihai hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini anlatan Kurum, “81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte; 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapacağız. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 81 ilde planladığımız 250 bin sosyal konutu, toplam 60 milyon metrekarelik 100 bin konut arsasını ve 28 ilde planladığımız 10 bin iş yerini hak sahiplerinin kullanımına sunacağız. 100 bin konutluk arsamız hazır. Vatandaşımız da bütçesine göre dilediği tarzda evleri inşa edebilecek” bilgisini verdi.

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EVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 150 METREKARE

Kurum, sosyal konut için geliştirdikleri arsalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Proje kapsamında ilk defa, insanımıza, altyapıları ve imarı tamamlanmış, ev yapmaya hazır arsalar da sunuyoruz. Vatandaşımız gidecek, kendi evlerini bu arsalara yapabilecek. İki çeşit arsamız var. İlki; 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeyeceği bir yöntemle arsasını alacak. İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak.

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28 İLDE SANAYİ İŞ YERİ

Bir diğer yatırımı ise esnaf, sanayici ve girişimci gençlere sunacakları yeni iş yerleri olacağını belirten Kurum şöyle devam etti: “İlk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. İnşallah bu iş yerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. Bu iş yerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni iş yerlerinden istifade edebilecek.