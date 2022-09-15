Ekonomi Konut arsası ve iş yeri başvuruları 10 Ekimde
EMLAK

Konut arsası ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de

2 yılda tamamlanacak 250 bin sosyal konut ve tahsis edilecek 100 bin konut arsası kampanyası için 60 milyon metrekarelik alan tahsis edildi. Konut arsası ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de başlayacak. Müstakil arsalara yapılacak evler 105 ile 150 metrekare, hisseli parsellerde yapılacak konutlar ise 150 metrekare olacak.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Konut arsası ve iş yeri başvuruları 10 Ekim’de
Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı sosyal konut kampanyasının merak edilen detaylarını açıkladı. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda projenin ekonomik büyüklüğü ve yankılarını anlatan Kurum, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

NİHAİ HEDEFİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELİRLEDİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin son 20 yılda sosyal devlet anlayışıyla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiğini vurgulayan Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin açıklandığı andan itibaren büyük ilgi uyandırdığını ifade etti. 2019 yılında, önce 50 bin ve 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlattıklarını hatırlatan Kurum, “Bu projelere 81 ilimizden 2 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Bu teveccüh bizi daha büyük adımlara yöneltti. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya, hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik” dedi.

60 MİLYON METREKARELİK BİR ALAN AYIRDIK

Bu nedenle 81 ilde ve 609 ilçede yüzbinlerce yeni sosyal konut, konut arsası ve iş yerinin inşa sürecinde nihai hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini anlatan Kurum, “81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte; 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapacağız. Bu devasa sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 81 ilde planladığımız 250 bin sosyal konutu, toplam 60 milyon metrekarelik 100 bin konut arsasını ve 28 ilde planladığımız 10 bin iş yerini hak sahiplerinin kullanımına sunacağız. 100 bin konutluk arsamız hazır. Vatandaşımız da bütçesine göre dilediği tarzda evleri inşa edebilecek” bilgisini verdi.

EVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 150 METREKARE

Kurum, sosyal konut için geliştirdikleri arsalarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: Proje kapsamında ilk defa, insanımıza, altyapıları ve imarı tamamlanmış, ev yapmaya hazır arsalar da sunuyoruz. Vatandaşımız gidecek, kendi evlerini bu arsalara yapabilecek. İki çeşit arsamız var. İlki; 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeyeceği bir yöntemle arsasını alacak. İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak.

28 İLDE SANAYİ İŞ YERİ

Bir diğer yatırımı ise esnaf, sanayici ve girişimci gençlere sunacakları yeni iş yerleri olacağını belirten Kurum şöyle devam etti: “İlk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilimizde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyeri yapıyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayicimizin istifadesine sunuyoruz. İnşallah bu iş yerleri; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına büyük katkı sunacak. Bu iş yerlerinin de ödemeleri şu şekilde olacak. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle sanayicimiz, genç girişimcilerimiz yeni iş yerlerinden istifade edebilecek.

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
Ucuz konut içintarihi fırsatı kaçırmayın

Ucuz konut için
tarihi fırsatı kaçırmayın

​T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat.
Bir buçuk ay önce evlenmişti

Bir buçuk ay önce evlenmişti

'Sessiz olun' uyarısı sonrası bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü.
Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gaziantep'te kan donduran olay: Anne ve baba tutuklandı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Sosyal konutta merak edilen soru yanıt buldu.

​Kapadokya'da peribacalarının yıkıldığı iddiasına yalanlama.

​İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı.

​Fitch 2022 yılı büyüme tahminini yayımladı

​Koronavirüs Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede.
Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de
Hayat

Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de

İstanbul Beyoğlu’nun ardından Başkente taşınan Kültür Yolu Festivali yarın Çanakkale’de başlıyor. Sanatın her dalına ev sahipliği yapacak Troya Kültür Yolu Festivali’nde bir çok etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Kordon’dan antik kentlerine kadar şehrin her köşesine yayılan festival, Çanakkale’ye çok yakışacak” dedi.
Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde
Gündem

Yurt ücretleri aynı kalacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağı müjdesini verdi. 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük. Yurtlarımız donanımlı birer yaşam merkezi haline geldi. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşıladı. İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekorluk bir talep karşılama gerçekleştirdik” dedi.
FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste
Gündem

FETÖ’cülerin kumpasıyla hayatı karardı: İtirafa rağmen müdür hapiste

İstanbul Eyüpsultan’da bir okulda müdür yardımcısı olan M.Ş., FETÖ yapılanmasına karşı çıkınca hayatı karardı. FETÖ’cü öğretmenlerin planıyla 6 öğrenci “Bizi taciz etti” diye M.Ş.'den şikayetçi oldu. Kumpas kurulan M.Ş., FETÖ’cü savcı, hakim, adli tıpçı ve Yargıtay üyeleri eliyle 18 yıl hapis cezası aldı. Öğrenciler M.Ş.’ye iftira attıklarını beyan etti ancak M.Ş. hâlâ cezaevinde. Prof. Dr. Muharrem Özen, M.Ş.’nin yeniden yargılanması gerektiğini söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.