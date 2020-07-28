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Ekonomi Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber Kuzey Marmara Otoyolunun bir bölümü geçici olarak açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirlerarası seyahat yapacak vatandaşlar için çok önemli bir haberi duyurdu. Karaismailoğlu, bayram boyunca Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram boyunca sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu’nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020’ye kadar Sevindikli Kavşağı-İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00’dan, 05.08.2020 saat 23:59’a kadar ise Ankara İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.


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