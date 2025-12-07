Yeni Şafak
Küresel ekonomide üçlü cephe

Küresel ekonomide üçlü cephe

7/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Z Raporu.
Z Raporu.

Z Raporu dergisi, küresel ekonomideki değişen dengeleri masaya yatırıyor. 'Küresel ekonomide üçlü cephe' başlıklı dosyada yeni ticari bloklar, rekabet artışı ve değişen güç dengeleri inceleniyor. Aralık sayısında, Türkiye'nin start-up ekosisteminde hızla büyüyerek bölgesel bir girişimcilik üssü olma yolunda ilerlediği de tartışılıyor.

Ticaret savaşları, tedarik zinciri kırılmaları ve yükselen korumacılık, dünya ekonomisini çok merkezli bir yapıya sürüklüyor. ABD’nin tarifeleri, Çin’in hammadde kartı ve Avrupa’nın stratejik özerklik arayışı, küresel sistemde yeni ittifakların önünü açıyor. BRICS, RCEP ve CPTPP gibi bloklar artık yalnızca ekonomik değil, jeopolitik güç merkezleri olarak sahneye çıkıyor. Bu kapsamda Z Raporu aralık sayısı ‘Küresel Endüstride Üçlü Cephe’ başlıklı kapak dosyasında dünyanın tek merkezli küreselleşmeyi aşarak stratejik blokların rekabet ettiği yeni

çağın tartışmasını sayfalarına taşıyor.

TÜRKİYE’NİN START-UP EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

Türkiye’nin 25 yıllık start-up ekosistemi ‘hasat’ dönemine girerken, yatırımlar hız kesmeden artıyor. 2025’in üçüncü çeyreğinde Türk girişimlerine 475 milyon dolarlık yatırım yapılması, bu büyümenin en somut göstergesi oldu. Yapay zekâ, fintech ve SaaS çözümleri ölçeklenebilir modelleriyle yatırımcı ilgisinin odağında yer alıyor. Uzmanlara göre, artık sadece sermaye değil; küresel vizyon, güçlü hikâyeler ve işbirliği kültürü Türkiye’nin girişimcilik yolculuğunu şekillendirecek. Türkiye, yenilikçi fikirlerin doğduğu bölgesel bir girişimcilik üssüne dönüşüyor.

ABD VE ÇİN UZLAŞISI MÜMKÜN MÜ?

Busan’daki Trump-Şi buluşması iki süper gücün karşılıklı bağımlılıkla örülü rekabetini sakinleştiren kısa süreli bir mola sunuyor. Washington tarifeleri düşürürken Pekin nadir element kısıtlamalarını askıya aldı; ancak çip, yapay zekâ ve dijital güvenlik gibi stratejik alanlarda çözümsüzlük devam ediyor. Tarafların iç ekonomik baskılar nedeniyle attığı bu sınırlı adımlar, küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ve yapay zekâ eksenine taşınan yeni güç mücadelesinin giderek sertleştiğini gösteriyor.

UZMANLAR GÜNDEMİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Tecrübe en büyük sermaye’ konusunu ele aldı.

Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.





