Bu yıl enflasyonu yüzde 31’le kapatırız

Halkbank Gençİz'25 Zirvesi, İstanbul'da gençlerin yoğun katılımıyla yapıldı. Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım itibarıyla enflasyonun yüzde 31'e indiğini ve yılın da muhtemelen bu düzeyde bitirileceğini belirtti. Şimşek, “Nihai hedefimiz bütün dünyada olduğu gibi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme" dedi.
Halkbank Gençİz'25 Zirvesi'nin ikincisi dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Zirvenin açılışına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı. Bakan Şimşek, zirvede yaptığı konuşmada ekonomik değerlendirmelerde bulundu.
2026’DA ENFLASYONU %20’NİN ALTINA İNDİRECEĞİZ
Şimşek, Türkiye'nin son yıllarda muazzam bir değişim ve dönüşümden geçtiğini ve o sürecin devam ettiğini kaydederek, uyguladıkları dezenflasyon programına ilişkin bilgiler verdi. Şimşek, enflasyonun düşmeye devam ettiğini vurgulayarak, "2022'de yüzde 64 civarıydı, 2023'te yüzde 64-65 civarında bitirdik. Geçen sene yüzde 44'e, bu sene kasım itibarıyla yüzde 31 civarına indirdik. Bu seneyi muhtemelen bu civarda bitireceğiz ama gelecek sene hedefimiz bunu yüzde 20'nin altına çekmek. Bir sonraki sene de tek haneye düşürmek" dedi.
HEDEF KAPSAYICI BÜYÜME
Şimşek, şöyle devam etti: "Her kesim için enflasyonun tek haneye düşmesi önemli. Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31 olarak gerçekleşti. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'nin altına düştü, yüzde 18 civarı. Gıdada enflasyon yüzde 27 civarı. Manşet enflasyon yüzde 31. Çünkü Türkiye'de kira enflasyonu, eğitim enflasyonu, yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor. Yüzde 97'ye kadar çıkmıştı yüzde 44'e kadar düştü ama işte bunu düşürmek için hükümet olarak hem deprem bölgesini yeniden inşa ediyoruz hem de sosyal konut projelerini hızlandırıyoruz. Nihai hedefimiz bütün dünyada olduğu gibi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme."
GENÇLERİN YANINDAYIZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptıkları projelerle Türk gençlerinin yanında olduklarını belirtti. İngiltere'de eğitim aldığı dönemde restoranda bulaşıkçılık yaptığını belirten Bak, gençlere tavsiyelerde bulundu. Bak, "İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunuyum. Garsonluk ve bulaşıkçılık yaptım. Yaptıklarınızı her zaman gururla anlatın. Hayatınızın parçalarını gururla anlatın. Yaşadıklarınızı gururla anlatın. Hiçbir şeyden çekinmeyin. O sizin hayat hikayeniz. Hayallerinizin peşinden koşmayı unutmayın. Hayatı sevin. Bir kapı açılır, bir kapı kapanır" diye konuştu.
Girişimlerin yüzde 25’i gençlerden
- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen gençlere Gençİz Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi. Gençlerin enerjisini Türkiye'nin geleceğine bağlayan bir vizyon ortaya koyduklarını vurgulayan Arslan, "Ülkemiz son 5 yılda Avrupa'nın en hızlı büyüyen startup ekosistemlerinden biri oldu. Kurulan her 4 girişimden 1'i gençler tarafından oluşturuluyor. Dijital bankacılığı kullanan genç sayısı iki kat arttı. Türkiye, teknolojiye en hızlı adapte olan ilk 5 ülkeden biri oldu" ifadelerini kullandı. Arslan, Halkbank olarak son 4 yılda 225 bin girişimciye 37 milyar lira finansman sağladıklarını belirtti.