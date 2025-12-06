Bu yıl enflasyonu yüzde 31’le kapatırız

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen gençlere Gençİz Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi. Gençlerin enerjisini Türkiye'nin geleceğine bağlayan bir vizyon ortaya koyduklarını vurgulayan Arslan, "Ülkemiz son 5 yılda Avrupa'nın en hızlı büyüyen startup ekosistemlerinden biri oldu. Kurulan her 4 girişimden 1'i gençler tarafından oluşturuluyor. Dijital bankacılığı kullanan genç sayısı iki kat arttı. Türkiye, teknolojiye en hızlı adapte olan ilk 5 ülkeden biri oldu" ifadelerini kullandı. Arslan, Halkbank olarak son 4 yılda 225 bin girişimciye 37 milyar lira finansman sağladıklarını belirtti.