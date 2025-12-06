Yeni Şafak
Mobilyada yeşil dönüşüm başladı

Mobilyada yeşil dönüşüm başladı

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
6/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Türk mobilya sektörünün sürdürülebilirlik kapasitesi ilk kez bilimsel bir endeksle ölçüldü.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın (İAV) hazırladığı “Yeşil Ekonomi Endeksi”, enerji verimliliği, atık-su yönetimi, sürdürülebilir ham madde ve karbon azaltımı gibi başlıklarda sektörün “erken aşama–gelişmekte olan” bir seviyede olduğunu ortaya koydu. Bir yıllık çalışma, özellikle döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm alanlarında yüksek potansiyel bulunduğunu gösterdi. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın (IIFF) 2025 temasını “sürdürülebilirlik” olarak belirleyen MOSFED, bir ilke imza atmış oldu.

Maliyet baskısı derinleşiyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, hazırlanan endeksin hem sektör hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Güleç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla de sektörler için yeşil dönüşüm, sadece çevresel bir tercih değil; ticari varlığını sürdürebilmesinin tek yoludur” dedi. Güleç, Türk mobilya sektörünün dünya ortalamasına göre yüzde 20-30 daha yüksek maliyetlerle üretim yaptığını ve kârlılıkta zorlandığını söyledi. Türkiye’nin artık mobilya tasarımında küresel ölçekte takip edilen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Güleç, 9’uncu büyük ihracatçı konumundan ilk 5’e girilebileceğini söyledi.



