Bakan Bayraktar Pakistan Petrol Bakanı Malik ile bir araya geldi

12:135/12/2025, Cuma
Yeni Şafak Arşiv
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İslamabad’da Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İslamabad temaslarımız kapsamında Pakistan Petrol Bakanı Sayın Ali Pervaiz Malik ile de bir araya geldik. Bugün imzaladığımız petrol ve doğal gaz arama ve üretim anlaşmaları ile ileri bir seviyeye taşıdığımız iş birliğimizi farklı alanlarda genişletme fırsatlarını konuştuk. Türkiye-Pakistan enerji ortaklığını sürdürülebilir, yüksek katma değerli ve bölgesel ölçekte etkisi güçlü bir vizyon doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





