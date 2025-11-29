Bakan Bayraktar: Türkiye'nin LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyeye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilecek kapasiteye ulaştığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin LNG altyapısının, tüketimin zirveye çıktığı en sert kış günlerinde dahi hane gaz talebinin tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.
Bayraktar, yerli üretimin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarının çeşitlendirilmesiyle enerji arz güvenliğinin güçlendiğini ifade etti.
Gazlaştırma kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısının 14'e yükseltildiğini vurgulayan Bayraktar, böylece Türkiye’nin toplam günlük gaz giriş kapasitesinin 495 milyon metreküpe ulaştığını kaydetti.
LNG tedarik kolaylığı sunuyor
Doğal gazın sıvılaştırılması işlemi, uluslararası ticarette gazın hacmini küçültmek ve kolay taşınabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Sıvılaştırma işleminde doğal gaz, soğutularak sıvı hale getiriliyor ve gazın hacmi yaklaşık 600 kat küçülüyor.
Sahip olduğu LNG tesisleri ve FSRU ünitelerinde sıvı doğal gazı yeniden gazlaştırabilen Türkiye, bu kabiliyeti sayesinde dünyanın her yerinden LNG alma imkanına sahip oluyor ve maliyet açısından avantaj elde ediyor.