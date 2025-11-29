Bakan Bayraktar: Türkiye'nin LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyeye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin LNG altyapısının, tüketimin zirveye çıktığı en sert kış günlerinde dahi hane gaz talebinin tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

"Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti"

Türkiye'nin ikisi kara terminali, üçü Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere, toplam 5 LNG tesisi bulunduğunu belirten Bayraktar,

"Bugün itibarıyla Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi. LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde"

Bayraktar, günlük doğal gaz ihtiyacının tüketimin en yüksek olduğu günlerde ortalama 330 milyon metreküp seviyesine çıktığını anımsatarak

Sahip olduğu LNG tesisleri ve FSRU ünitelerinde sıvı doğal gazı yeniden gazlaştırabilen Türkiye, bu kabiliyeti sayesinde dünyanın her yerinden LNG alma imkanına sahip oluyor ve maliyet açısından avantaj elde ediyor. ​​​​​​​