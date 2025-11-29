Engelli kadın ve gençlere istihdamında rekor destek

Türkiye, işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik desteklerini 2025 yılında önemli ölçüde artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyguladığı hibe programları, istihdam teşvikleri ve aktif işgücü politikaları sayesinde engelli kadınlar ile gençlerin iş hayatına katılımı güçlü bir ivme kazandı.
Engelli girişimcilere 580 bin TL’ye kadar destek
2025’in ilk 7 ayında 1,3 milyon kişi işe yerleşti
İŞKUR aracılığıyla 2025 Ocak–Temmuz döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Bu dönemde 500 bin 725 kadın, 443 bin 940 genç ile 41 bin 958 engelli birey istihdam edildi. Kadın ve genç istihdamındaki artış, işgücü piyasasının kapsayıcı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koydu.
Aktif işgücü programlarıyla yüz binlerce kişiye destek sağlandı
Toplum Yararına Programlar (TYP)
İŞKUR Gençlik Programları kapsamında gençlere yönelik yapılan uygulamalarda ise bin 50 program gerçekleştirildi. 86 bin 188 genç bu programlara katıldı. Programlarda 52 bin 599 kadın ve 33 bin 589 erkek katılımcı yer aldı.
Engelsiz İşgücü Uyum Programı güçlendirildi
Ekonomik kalkınma ve sosyal adalet birlikte güçleniyor
Bakanlık, engelli kadınlar ve gençlere yönelik destekleri “kapsayıcı istihdam vizyonunun temel ayaklarından biri” olarak tanımlıyor. 2025 yılı verileri, girişimcilikten istihdama kadar tüm alanlarda somut ilerleme sağlandığını gösteriyor. Programların önümüzdeki dönemde genişletilerek devam etmesi hedefleniyor.