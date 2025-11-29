Yeni Şafak
Engelli kadın ve gençlere istihdamında rekor destek

Halil Akkoç
Halil Akkoç
29/11/2025
Artış, engelli kadınların hem üretime hem de kendi işini kurma alanında giderek daha güçlü bir rol üstlendiğini gösteriyor.
Türkiye, işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik desteklerini 2025 yılında önemli ölçüde artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyguladığı hibe programları, istihdam teşvikleri ve aktif işgücü politikaları sayesinde engelli kadınlar ile gençlerin iş hayatına katılımı güçlü bir ivme kazandı.

Engelli girişimcilere 580 bin TL’ye kadar destek

Engelli bireylerin kendi işlerini kurmasını teşvik eden hibe programı, kapsamlı destek kalemleriyle girişimcilik kapasitesini güçlendiriyor.
Program kapsamında, kuruluş işlemleri desteği olarak 30 bin TL, işletme gideri desteği olarak 115 bin TL ve demirbaş (kuruluş) desteği olarak 435 bin TL olmak üzere Toplamda 580 bin TL’ye kadar hibe sağlanıyor.
2014-2025 döneminde 4 bin 224 engelli girişimci hibe aldı. Bu projelerin bin 111’i engelli kadınlar tarafından hazırlandı. Bu artış, engelli kadınların hem üretime hem de kendi işini kurma alanında giderek daha güçlü bir rol üstlendiğini gösteriyor.

2025’in ilk 7 ayında 1,3 milyon kişi işe yerleşti

İŞKUR aracılığıyla 2025 Ocak–Temmuz döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişi işe yerleştirildi. Bu dönemde 500 bin 725 kadın, 443 bin 940 genç ile 41 bin 958 engelli birey istihdam edildi. Kadın ve genç istihdamındaki artış, işgücü piyasasının kapsayıcı bir yapıya dönüştüğünü ortaya koydu.

Aktif işgücü programlarıyla yüz binlerce kişiye destek sağlandı

İşgücü Uyum Programı ile, 2025 yılında 2 bin 349 program düzenlendi.
150 bin 822 kişi bu programlara katıldı. Programlarda 115 bin 222 kadın katılımcı yer aldı.

Toplum Yararına Programlar (TYP)

Ocak-Ekim döneminde 1 bin 922 toplum yararına program düzenlendi.
Bu programlara 163 bin 842 katılımcı katıldı. Programlara katılan kadın katılımcı sayısı 135 bin 78’i buldu.

İŞKUR Gençlik Programları kapsamında gençlere yönelik yapılan uygulamalarda ise bin 50 program gerçekleştirildi. 86 bin 188 genç bu programlara katıldı. Programlarda 52 bin 599 kadın ve 33 bin 589 erkek katılımcı yer aldı.

Engelsiz İşgücü Uyum Programı güçlendirildi

Engelli bireylerin işgücüne daha rahat katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan program kapsamında 10 bin kişilik kontenjan belirlendi.
Ağustos-Ekim döneminde 4 bin 808 kişi bu programdan yararlandı.

Ekonomik kalkınma ve sosyal adalet birlikte güçleniyor

Bakanlık, engelli kadınlar ve gençlere yönelik destekleri “kapsayıcı istihdam vizyonunun temel ayaklarından biri” olarak tanımlıyor. 2025 yılı verileri, girişimcilikten istihdama kadar tüm alanlarda somut ilerleme sağlandığını gösteriyor. Programların önümüzdeki dönemde genişletilerek devam etmesi hedefleniyor.

