Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İŞKUR binlerce personel alacak: KPSS şartı yok 81 ilde istihdam sağlanacak

İŞKUR binlerce personel alacak: KPSS şartı yok 81 ilde istihdam sağlanacak

14:3525/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelindeki 81 ilde özel sektör iş yerleri için toplam 4 bin 143 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. Bu alım için KPSS şartı aranmayacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasını hareketlendirecek yeni bir duyuru yayımladı. Ülke genelinde 81 ildeki okullar, hastaneler ve özel sektör firmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın toplamda 4 bin 143 personel alımı yapılacağı açıklandı.



Alımlarda KPSS şartı aranmıyor olması iş arayanları sevindirdi.


İŞTE İŞE ALINACAK PERSONEL BÖLÜMLERİ VE SAYISI:



Güvenlik Görevlisi: 454 kişi 


Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 331 kişi 


Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 73 kişi 


Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 21 kişi 


Hastane Güvenlik Görevlisi: 2 kişi 


Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: 1 kişi


TEMİZLİK GÖREVLİSİ KONTENJAN VE DAĞILIMI


Temizlik Görevlisi: 2.808 kişi


Beden İşçisi (Temizlik): 368 kişi


Hastane Temizlik Görevlisi: 78 kişi


Uçak Temizlik Görevlisi: 10 kişi


Cadde, Sokak, Park Temizlik İşçisi: 6 kişi


Laboratuvar Temizlik İşçisi: 1 kişi







KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.


İŞKUR’a kayıtlı olmak (yeni kayıt da yaptırılabilir).


Başvurulan iş için gereken özel niteliklere sahip olmak.


Sağlık açısından görevi yapmaya engel bir durum bulunmamak.



Başvuru yapmak için belirlenen adresler ise şöyle:


Online Başvuru: İŞKUR resmi sitesi üzerinden

Alo 170 hattını arayarak

En yakın İŞKUR il/ilçe müdürlüğüne bizzat giderek











#İŞKUR
#İSTİHDAM
#İŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026 alımı var mı, olacak mı? Sözleşmeli personel alımı ne kadar ve hangi branşta?