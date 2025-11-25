İŞKUR binlerce personel alacak: KPSS şartı yok 81 ilde istihdam sağlanacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ülke genelindeki 81 ilde özel sektör iş yerleri için toplam 4 bin 143 temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. Bu alım için KPSS şartı aranmayacak.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam piyasasını hareketlendirecek yeni bir duyuru yayımladı. Ülke genelinde 81 ildeki okullar, hastaneler ve özel sektör firmaları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın toplamda 4 bin 143 personel alımı yapılacağı açıklandı.
Alımlarda KPSS şartı aranmıyor olması iş arayanları sevindirdi.
İŞTE İŞE ALINACAK PERSONEL BÖLÜMLERİ VE SAYISI:
Güvenlik Görevlisi: 454 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 331 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 73 kişi
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı: 21 kişi
Hastane Güvenlik Görevlisi: 2 kişi
Eğitim Kurumları Güvenlik Görevlisi: 1 kişi
TEMİZLİK GÖREVLİSİ KONTENJAN VE DAĞILIMI
Temizlik Görevlisi: 2.808 kişi
Beden İşçisi (Temizlik): 368 kişi
Hastane Temizlik Görevlisi: 78 kişi
Uçak Temizlik Görevlisi: 10 kişi
Cadde, Sokak, Park Temizlik İşçisi: 6 kişi
Laboratuvar Temizlik İşçisi: 1 kişi
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İŞKUR’a kayıtlı olmak (yeni kayıt da yaptırılabilir).
Başvurulan iş için gereken özel niteliklere sahip olmak.
Sağlık açısından görevi yapmaya engel bir durum bulunmamak.
Başvuru yapmak için belirlenen adresler ise şöyle:
Online Başvuru: İŞKUR resmi sitesi üzerinden
Alo 170 hattını arayarak
En yakın İŞKUR il/ilçe müdürlüğüne bizzat giderek