Seyyanen zam teklifi geri çekildi

Uğur Duyan
04:006/12/2025, Cumartesi
Kamuda yönetici ve uzman personeli kapsayan seyyanen zam düzenlemesi içeren kanun teklifi, Meclis gündeminden geri çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Değerlendirmeler sonucunda, teklifin mevcut haliyle ücret adaletini bozabileceği, kurumlar arası dengesizliklere ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücret adaletini gözetmek amacıyla teklifin geri çekilmesi talimatını verdi. Teklifte Kamu Başdenetçisi, RTÜK Genel Müdürü, YÖK Başkanı, ÖSYM Başkanı gibi üst düzey pozisyonların ek ödemelerinin de yükseltilmesi yer alıyordu. Alınan karar doğrultusunda bu zamlar da gerçekleşmeyecek.

EŞİTLİK İLKESİYLE ÇELİŞİYOR

Düzenleme daha önce bütçe kanununa eklenmişti. Ancak, taşradaki memurların düzenlemeden faydalanamayacak olması nedeniyle, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle Genel Kurul'da Vergi Paketi'ne eklenmedi.



