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Küresel enerjide yenilenebilir atağı

Küresel enerjide yenilenebilir atağı

04:0031/03/2025, Monday
G: 31/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi 5 yılda yüzde 58,1 artışla 4 bin 448 gigavata ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) "Yenilenebilir Enerji Kapasite İstatistikleri 2025" raporuna göre, 2020- 2024 yıllarında yenilenebilir enerjide en büyük artış güneş enerjisi santrallerinde (GES) yaşandı. Bu dönemde, küresel GES kurulu gücü yaklaşık yüzde 157,6 artışla 1.865 gigavata yükseldi. Türkiye de 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisinin kurulu gücünü 4 kat artırarak 120 bin megavata yükseltmeyi planlıyor. 2020-2024 döneminde yenilenebilir enerji kurulu gücünü yüzde 40,8 yükselten Türkiye, dünyada temiz enerji kapasitesinde ciddi artış gösteren ülkeler arasında bulunuyor.


#Ekonomi
#enerji
#küresel

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