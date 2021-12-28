Ekonomi Kuyumcular dertli Fiyatı sabitleyerek altın için anlaşan vatandaşlar fiyatı düşünce vazgeçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuyumcular dertli: Fiyatı sabitleyerek altın için anlaşan vatandaşlar fiyatı düşünce vazgeçti

Yeni ekonomi modelinin açıklanmasının ardından altın ve dolarda düşüş yaşanırken, kuyumcular altın ve dolar almak için kendileriyle o anki fiyatı sabitleyerek anlaşan, fiyat düşünce almaktan vazgeçen vatandaşlardan mağdur olduklarını öne sürdü. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı ve Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, “Vatandaşların fiyatı yüksek olduğu sırada altını alıp sonra da fiyatı düşünce vazgeçmesi kuyumcuları zarara uğrattı” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kuyumcular dertli: Fiyatı sabitleyerek altın için anlaşan vatandaşlar fiyatı düşünce vazgeçti
Foto: İHA.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla yeni ekonomi modelinin faaliyete girmesiyle sert yükselişler gösteren altın ve dolarda bu kez aynı hızla düşüş yaşandı. Düşüş karşısında daha önce altın ve dolar almak için anlaşan vatandaşlar vazgeçince kuyumcular mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. 30 yıla aşkındır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, vatandaşların daha önce aldıkları altınların fiyatın düşmesiyle vazgeçtiklerini belirterek, vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

  • Yüksel, “Çünkü esnaf arkadaşlarımızın altın rafineleri yoktur. Öyle bir şeye sahip değiller, altını üretmiyorlar. Onlar da altını toptancılardan alıyorlar. Vatandaş altın alıyor, daha sonra altın fiyatı düşünce getirip hemen iptal ediyor. Durum böyle olunca esnafımız zarar ediyor. Bazı kişiler o sırada aldıkları altın veya dövizin ücretini EFT yapıyor, ardından bunu iptal edenler de oluyor. Sonra da o esnaf arkadaşımız mağdur oluyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız budur, anlayışlı olsunlar” dedi.

“Altın dünyada en güvenli limandır”

Altının dünyada en güvenli liman olduğunun altını çizen Yüksel, “Bunu hep diyoruz. Altın dünyada güvenilir limandır. Türkiye’de değil her yerde böyle. Yıllardır zaten bunu yaşamışız, görmüşüz. Mutlaka altın yatırımınızı yapın ama böyle hassas dediğimiz noktaları da anlayışla karşılayalım” diye konuştu.

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