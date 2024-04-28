Mangal sezonunda tavuk kanat krizi: Fiyatlar yüzde 200 arttı! Bakanlık uyanık kasaplara göz açtırmayacak

Tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200 artış yaşandı
İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, tavuk eti fiyatlarının son 5 ayda yüzde 200 arttığını belirterek, beyaz et tedarikinde yaşanan zorluklara vurgu yaparak yaz sezonunun gelmesiyle tavuk kanat bulunamama riskine dikkat çekti.
Fahiş zam sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat yasağı kararı
Yüksek kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete artan talep, tavuk fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Ticaret Bakanlığı, bu artışları kontrol altına almak için tavuk eti ihracatına yasak getirme kararı aldı. Bu adımla, yurt içi piyasada tavuk eti arzının artırılması ve fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.
Gıda enflasyonuna karşı etkili önlem
Tavuk eti fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu tetiklediği ve tüketici bütçesini olumsuz etkilediği belirtilirken, Ticaret Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemesiyle fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketicilere daha makul fiyatlar sunulması planlanıyor.
Bakan Bolat: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fahiş fiyat artışlarına karşı sert bir duruş sergileyerek, “Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan, önümüzdeki günlerde fiyat istikrarını sağlamak için daha sıkı düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.