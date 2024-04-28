Mangal sezonunda tavuk kanat krizi: Fiyatlar yüzde 200 arttı! Bakanlık uyanık kasaplara göz açtırmayacak

Kırmızı et fiyatlarının artması, tavuk etine olan talebi artırınca durum fırsatçılara yaradı. Beyaz etin fiyatı son 5 ayda yüzde 200 arttı. Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte fahiş fiyatlar da gözlerden kaçmadı. Aynı mahallede bir kasap tavuk kanatın kilosunu 150 TL'den satarken başka bir kasap ise 250 TL'ye satmaya başladı.





Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Son dönemlerde peş peşe zamlanan beyaz ette fiyat artışının önüne geçmek için ihracat yasağı geliyor.

Tavuk etinde son 5 ayda yüzde 200 artış yaşandı

İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, tavuk eti fiyatlarının son 5 ayda yüzde 200 arttığını belirterek, beyaz et tedarikinde yaşanan zorluklara vurgu yaparak yaz sezonunun gelmesiyle tavuk kanat bulunamama riskine dikkat çekti.





Günal, son 5 ayda tavuk eti fiyatlarında yüzde 200 artış yaşandığını belirterek, bayram nedeniyle verdikleri tavuk siparişlerinin eksik geldiğini ifade etti. “ 100 kilo kanat yerine 10 kilo gönderdiler. İstanbul’un tamamına yetecek kadar mal sevk edilmedi. Parça ürün yapmaları nedeniyle tavuk kısıtlı geldi” diyen Günal, “Mangal sezonunun ve tatilin, tavuk firmalarında fırsatçılığa yol açtığını ” söyledi.

Fahiş zam sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan ihracat yasağı kararı

Yüksek kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete artan talep, tavuk fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. Ticaret Bakanlığı, bu artışları kontrol altına almak için tavuk eti ihracatına yasak getirme kararı aldı. Bu adımla, yurt içi piyasada tavuk eti arzının artırılması ve fiyatların düşürülmesi hedefleniyor.

Gıda enflasyonuna karşı etkili önlem

Tavuk eti fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu tetiklediği ve tüketici bütçesini olumsuz etkilediği belirtilirken, Ticaret Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemesiyle fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketicilere daha makul fiyatlar sunulması planlanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakan Bolat: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fahiş fiyat artışlarına karşı sert bir duruş sergileyerek, “Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan, önümüzdeki günlerde fiyat istikrarını sağlamak için daha sıkı düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı.







