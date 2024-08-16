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Ekonomi

Mavi vatanın yeni koruyucusu GÖKSUR olacak: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin denizlerdeki en önemli unsurlarından ASELSAN'ın Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, mavi vatanın tehditlere karşı korunmasında kritik rol üstlenecek. Şirketin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek GÖKSUR üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

16:15 - 16/08/2024 vendredi
Güncelleme: 16:56 - 16/08/2024 vendredi
AA
GÖKSUR
GÖKSUR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"nin denizlerdeki en önemli unsurlarından ASELSAN'ın Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR, mavi vatanın tehditlere karşı korunmasında kritik rol üstlenecek.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ile hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimine ve ileri teknolojilerine yakın dönemde eklenecek Yakın Hava Savunma Füze Sistemi GÖKSUR üzerine çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ASELSAN GÖKSUR, mavi vatanın gemisavar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Özellikle satha yakın uçan tehditlere karşı önlem olarak geliştirilen GÖKSUR'un, donanmanın savunma kabiliyetlerine güç katması bekleniyor.

Türkiye'nin hava savunma şemsiyesi 'Çelik Kubbe' tanıtıldı

Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ilk kez görücüye çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'nin savunma sanayii firmalarının ortak çalışmalarıyla yürütüleceğini belirterek, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." ifadelerini kullandı. ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe, tamamen hayata geçtiğinde Türk hava sahasına girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulacak

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece tehdit imha yeteneği, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Müstakilen veya platforma entegre çalışabilen sistem, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. GÖKSUR, ürün ailesi kurgusunda geliştirilirken modüler tasarım yaklaşımıyla farklı konfigürasyonlara sahip çözümler sunuyor.

Sistem, önleyici füze olarak TÜBİTAK SAGE tarafından deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre geliştirilen GÖKSUR IIR füzesini kullanıyor. BOZDOĞAN hava-hava füzesinin deniz platformlarına uyumlandırılması, çift yönlü veri bağı, dik atım yeteneği gibi özellikler eklenmesiyle tasarlanan GÖKSUR IIR füzesinde kritik eşiklerden birisi olan rüzgar tüneli testleri TÜBİTAK SAGE altyapısı kullanılarak tamamlandı. Bu aşamanın da geçilmesiyle atışlı testlere giden yol açılmış oldu.

İlerleyen süreçte atışlı test kampanyalarıyla kalifikasyon süreçleri tamamlanacak olan GÖKSUR'un kısa sürede Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulması hedefleniyor.

#GÖKSUR
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#ASELSAN
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