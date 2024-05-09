|
Ekonomi

Yıl sonu enflasyon tahminini açıklayıp piyasalara net mesaj verdi: Sıkı para politikası sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, "Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz. Kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sıkı para politikası sürecek" ifadelerini kullandı. Karahan yıl sonu enflasyon tahminini ise iki puan yukarı çekerek yüzde 38 olarak açıklarken, enflasyonda zirvenin ise yüzde 75-76 ile mayıs ayında görüleceğini belirtti.

Kenan Biter
10:57 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:16 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.


Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan "Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNDE İKİ PUANLIK ARTIŞ


Karahan, enflasyon tahminlerine yönelik ise ''2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puanlık güncellemeyle yüzde 38'e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş bekliyoruz.'' dedi.


Karahan bunun yanında enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 ile mayıs ayında görüleceğini belirtti.


NET REZERVLERDE 34 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ


Mart toplantısındaki ilave parasal sıkılaştırmanın, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırdığını ve rezervlere olumlu yansıdığını söyleyen TCMB Başkanı Karahan "Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır" dedi.


Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;


2024 yılı ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle, iç talepte zayıflama olacağını ve bu sayede cari dengedeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.


Enflasyonun ana eğilimi gerilemekle birlikte, yılın ilk Enflasyon Raporu’nda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretmiştir.


Ekonomik birimlerin beklentilerindeki ayrışma ve olası oynaklıklara karşı, parasal aktarımın etkinliğini artırmak amacıyla, makroihtiyati politikaları uygulamaya devam ediyoruz.


Menkul kıymet tesis uygulamasını 9 Mayıs itibarıyla tamamen sonlandırdık. Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır




#Merkez Bankası
#enflasyon raporu
#Enflasyon
#Kenan Biter
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir baraj doluluk oranı DSİ 9 Mayıs rakamları