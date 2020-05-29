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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Koronavirüs büyümeyi zayıflattı

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda koronavirüs salgınının küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattığının altı çizildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu yayınlandı. Raporda öne çıkan başlıklar şöyle;

Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken, bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir.

Koronavirüs salgını küresel büyüme görünümünü belirgin ölçüde zayıflattı.

Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemleri önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edecek.

Hanehalkı borçluluk oranı, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altındaki seyrini sürdürmekte, reel sektörün yabancı para borçluluk oranındaki ve yabancı para açık pozisyonundaki gerileme devam etmektedir.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

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