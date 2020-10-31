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Ekonomi Merkez Bankasından kredi kartı faiz oranlarına düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranlarına düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verildiği belirtilerek, "1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplandı" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
TCMB, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ yayınladı.
TCMB, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ yayınladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) çerçevesinde hesaplanan referans oranın esas alınacağı ifade edilen açıklamada, "Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecektir." denildi.

  • Açıklamada, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,17, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,47 olarak hesaplandığı bildirildi.

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Söz konusu yönteme göre hesaplanan oranların her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde İstatistikler/Bankacılık Verileri/Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edileceği belirtilen açıklamada, oranların takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Bu arada, bugünkü Resmi Gazete'de TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'i yayımlanarak, yürürlüğe girmişti.

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