Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası gözler emekli maaşlarında: En düşük 10 bin lira olabilir

Merkez Bankası'nın 2023 yılı 3. enflasyon raporu açıklandı. Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olması nedeniyle basın tarafından oldukça ilgi gören bu toplantı da Erkan, Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminlerini paylaştı.





2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Peki, bu oran maaşlara nasıl yansıyacak?





Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı yüzde 31,92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olacak.





2023 yılın yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı yüzde 114'ü aşan artışla 7.500 TL'ye yükseldi. Yapılan zamlar ve ek ödemelerle bu rakamın altında maaş alan tüm emeklilerin maaşları Hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor.





En düşük emekli maaşı 10 bin lira olabilir





Sabah'ın haberine göre; Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Habere göre, yüzde 31,92 zam oranı ile yeniden hesaplandığında bu rakam 9.894 TL yani yaklaşık 10.000 TL civarında olabilir.





Burada yapılacak düzenlemeyi teknik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütecek.





Çalışmanın bütçe gerçekleştirmesini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Ocak 2024 emekli maaşı refah payı ve en düşük emekli maaşı için rakam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın paylaştığı yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 31,92 olacak.











