Ekonomi Nafaka alacakları hariç icra ve iflas takiplerinin 30 Nisana kadar durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nafaka alacakları hariç icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan'a kadar durduruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca bu süreçte yeni icra ve iflas takip talepleri alınmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

30 Nisan'a kadar durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Yeni icra ve iflas talebi alınmayacak

  • Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.
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