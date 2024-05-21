Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi

Temiz enerji ile son yıllarda yatırımı artan güneş enerjisi santralleri kullanılan madenler nedeniyle de değerli. Bir gigavatlık güneş panelinde; piyasa değeri 423 bin 600 lira olan 13 ton gümüş, 21 milyon lirayı aşan 2 ton galyum madeni kullanılıyor. Bu çapta enerji üreten bir güneş paneli ise en az 24 bin hektarlık bir alanı kapsıyor.