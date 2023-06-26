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Ekonomi

Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığına beş yeni isim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla beş yeni isim atandı. Göreve getirilen isimler, "Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atanmıştır" ifadeleriyle Resmi Gazete'de yer aldı.

00:18 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Murat Şeker, Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, İhsan Kaya ve Gökhan Uçar

Mustafa Murat Şeker, Hakan Karataş, Hüseyin Avşar, İhsan Kaya ve Gökhan Uçar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı'na beş yeni isim atadı. Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karar gereği, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevine, Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi. Karar, Resmi Gazete'de, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atanmıştır" ifadeleriyle yer aldı.



#Resmi Gazete
#Savunma Sanayii
#Hüseyin Avşar
#Hakan Karataş
#İhsan Kaya
#Gökhan Uçar
#Mustafa Murat Şeker
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