Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığına beş yeni isim: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı'na beş yeni isim atadı. Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karar gereği, Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevine, Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi. Karar, Resmi Gazete'de, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atanmıştır" ifadeleriyle yer aldı.