Savunmada adım adım rekora

Savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta yarıyıl karnesi belli oldu. Türk savunma ve havacılık sanayii haziran ayında 334 milyon dolar ihracata imza attı. Sektörün haziran ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 artış kaydetti. Bu yılın ilk altı aylık dönemine bakıldığında ise toplam savunma ürünü ihracatı 2.3 milyar doları buldu. Böylece sektör, 2023 yılı için hedeflediği 6 milyar dolar çıtasına adım adım yaklaşıyor.

Söz konusu altı aylık dönemde ise sektör ihracat rekorunu bu mayıs ayında kırdı. Mayıs ayında 554 milyon dolar tutarında ürün ve ekipman ihracatı gerçekleşti. Savunma ve havacılık sektörü, ilk 5 ayda 2 milyar dolar bandını aşmıştı. Sektör ocak ayında 281 milyon, şubatta 303 milyon, mart ayında 505 milyon, nisanda ise 418 milyon dolar bandını aşmıştı. Savunma ve havacılık sanayii geçen yılın toplamında ise 4.4 milyar dolarlık bir ihracat başarısı göstermişti. İhracat tutarı önceki yıl ise 3.2 milyar dolar tutarında gerçekleşmişti.