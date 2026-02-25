Yeni Şafak
Savur GYO yarın talep toplamaya çıkıyor

Mehmet Ali Parto
04:0025/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Savur GYO), talep toplama işlemine yarın başlayacak ve 2 Mart’a kadar devam edecek. Yaklaşık 1,1 milyar TL büyüklüğünde planlanan halka arzda pay başına 3,64 TL sabit fiyatla toplam 295 milyon 400 bin TL nominal pay satılacak; bunun 208 milyon 400 bin TL’si sermaye artırımı, 87 milyon TL’si ortak satışı olacak. SVGYO koduyla gerçekleşecek halka arz sonrası şirket sermayesinin 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselmesi ve halka açıklık oranının yüzde 27,12 olması planlanıyor. Şirketin toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL, öz kaynak toplamı ise 3 milyar 37 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Tarihi Yarımada’daki otelleri ve kira getirili gayrimenkullerden döviz bazlı gelir elde eden Savur GYO, halka arz gelirinin yüzde 85–100’ünü yeni yatırımlar ve proje finansmanında kullanmayı hedefliyor. Şirketin portföyünde 4 otel, ticari gayrimenkuller, İV Kandilli konut projesi ve Küçükçekmece’de arsa yer alıyor. Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, "Borçsuz bir GYO olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerimizin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanarak stratejik büyüme planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.


