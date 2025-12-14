Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

08:2714/12/2025, Pazar
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 502 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kasımda 502 firmaya dahilde işleme izin, 14 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 15, resen 2 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.



