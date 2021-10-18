TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi.
Açıklamada, "TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerine yer verildi.
TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.
Bizi izlemeye devam edin!#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/sNn3tXpUhs
TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.