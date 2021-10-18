TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi.

Açıklamada, "TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerine yer verildi.

TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor.



Bizi izlemeye devam edin!#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/sNn3tXpUhs REKLAM October 18, 2021

EKONOMİ TOGG'un fabrika inşaatı canlı izle!

EKONOMİ TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı

EKONOMİ Yerli otomobilde bir önemli adım daha: Bataryayı üretecek şirket kuruldu