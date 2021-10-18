Ekonomi TOGGdan heyecanlandıran yeni paylaşım Bizi izlemeye devam edin
OTOMOTİV

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG)’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım yapıldı. Heyecan uyandıran paylaşım ‘Bizi izlemeye devam edin’ notuyla yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGGdan heyecanlandıran yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
TOGG'un fabrika inşaatı devam ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi.

Açıklamada, "TOGG Gemlik tesisimizin inşaatında sona yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve araç test pisti inşasıyla birlikte altyapı çalışmalarımız, tüm hızıyla planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerine yer verildi.

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