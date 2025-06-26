TPAO’dan 7 milyar $ katkı

Türkiye’nin enerji alanındaki en stratejik kamu kuruluşlarından biri olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), üretim ve yatırım rekorlarıyla küresel enerji sahnesindeki yerini sağlamlaştırıyor. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda konuşan TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, yürütülen çalışmaları paylaştı.





168 SONDAJA İMZA ATTI

TPAO’nun üretimi Türkiye’ye yıllık 7 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik önemli adımlar atıldığını söyleyen Türkoğlu, “2024 yılında yurt içinde 33,7 milyon varil ham petrol, 2,2 milyar metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdik. Yurt dışı faaliyetlerimizde ise 39,4 milyon varil eşdeğeri üretime ulaştık. Bu üretim, 159 kara ve 9 deniz sondajıyla elde edildi” dedi. 2025 itibarıyla yurt içi üretimde 20,4 milyon varil ham petrole, doğal gazda ise 1,4 milyar metreküp üretime ulaşan TPAO, yurt dışında da 16,8 milyon varil petrol eşdeğeri üretim yaptı.





LİBYA İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Irak, Rusya, Afganistan ve Somali’de faaliyet gösteren TPAO, bu yıl Pakistan ve Macaristan'ı da faaliyet haritasına dahil etti. Türkoğlu, “Pakistan’da 2 kara bloğu aldık, offshore için de davet ediliyoruz. Macaristan’da MOL ile birlikte 2 saha kazandık, MOL yüzde 60, biz yüzde 40 ortağız” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak.



