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TPAO bir ilde daha petrol aramaya devam edecek: Süre 12 yıl uzatıldı

TPAO bir ilde daha petrol aramaya devam edecek: Süre 12 yıl uzatıldı

09:4124/06/2025, الثلاثاء
AA
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TPAO Genel Müdürlüğü.
TPAO Genel Müdürlüğü.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Petrogas'ın Kırklareli’nde ortaklaşa sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı. Her iki şirketin yüzde 50’şer hisseye sahip olduğu sahadaki faaliyetler, yeni izinle birlikte devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli'nde yüzde 50'şer hisseyle sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresi sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2037 tarihine kadar uzatıldı.



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