TPAO bir ilde daha petrol aramaya devam edecek: Süre 12 yıl uzatıldı

Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ile Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin Kırklareli'nde yüzde 50'şer hisseyle sahip olduğu petrol işletme ruhsatının süresi sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2037 tarihine kadar uzatıldı.