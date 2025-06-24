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Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

09:2824/06/2025, Salı
AA
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.


Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.



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