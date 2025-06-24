Türkiye ile Fas ticareti 5 milyar dolara ulaştı

"Ortak bildiriye de tüm bu çalışmalarımızı yansıttık. 5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan-kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak, orta vadede yüksek rakamlara ulaştırmak üzere etkin işbirliğine karar verdik. İkincisi, Fas'ın son dönemdeki ilerlettiği yatırım ortamında Türk firmalarının daha çok daha güçlü bir şekilde bulunmaları için de yapılacak etkinlikler doğrultusunda bir program belirledik. Burada da iki ülke ortak komitelerinin daha yakın çalışması ve bu diyaloglarını kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeleri noktasında da uzlaştık. İşbirliği yapılacak alanlarımız çok daha fazla ve Fas'la Türkiye, iletişimlerini daha güçlü bir şekilde bu komiteler vasıtasıyla sürdürecek."