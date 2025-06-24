Türkiye enerjide arz sorunu yaşamaz

Türkiye’de uygulanan otomatik fiyatlandırma sistemi, enerji ürünlerinin fiyatlarını doğrudan uluslararası piyasa hareketlerine bağlıyor. Ham petrol ya da rafine ürün fiyatlarındaki artışlar ve döviz kurundaki dalgalanmalar, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor. Son günlerde hem ürün bazında hem de döviz kurunda gözlenen artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Ancak Hürmüz’den gelen petrolün toplam ithalattaki payının sınırlı olması, bu etkinin Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha düşük hissedilmesini sağlıyor.