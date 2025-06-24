Piyasaların gözü Hürmüz'de

Hürmüz Boğazı’nın kapanması hâlinde dünya enerji tedarik zincirinin ciddi şekilde aksaması ve petrol fiyatlarının fırlaması olasılığı, şimdilik piyasalarda kontrollü bir şekilde fiyatlanıyor. Ancak gerilimin kalıcı hâle gelmesi durumunda, hem küresel büyüme hem de enflasyon dengeleri bozulabilir. Bu gelişmenin de özellikle gelişmekte olan piyasalar için daha kırılgan bir tabloyu beraberinde getireceği tahmin ediliyor.