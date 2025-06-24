Piyasaların gözü Hürmüz'de

Haftaya temkinli başlayan küresel piyasaların odağında yine Orta Doğu'daki gerilim var. ABD’nin İran’a yönelik doğrudan hava saldırısı sonrası tansiyon yükselirken, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali fiyatlamalar üzerinde ana risk unsuru olarak öne çıkıyor. Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle çıkmaza sürüklenen küresel ekonomi şimdi de petrol fiyatlarında ani artış tehdidiyle karşı karşıya.
İsrail ile İran arasındaki bölgesel gerilim, askeri söylemlerin ötesine geçerek Hürmüz Boğazı’nın kapanma ihtimalini gündeme taşıdı. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan boğazın riske girmesi, altın fiyatlarında oynaklığa, petrol piyasasında ise kırılgan bir yapıya sebep oluyor. Artan gerilimin piyasalarda şimdilik kontrollü şekilde fiyatlandığı görülüyor. Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde temkinli seyretse de Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali varlık fiyatları üzerinde ana risk unsuru olarak öne çıkıyor.
ALTIN SESSİZLİĞİ FİYATLADI
ABD'nin 3 nükleer tesise yönelik saldırısı sonrası tüm dünyanın gözü İran’ın olası yanıtına, Hürmüz Boğazı’na, petrol ve altın fiyatlarına çevrildi. Ons altın fiyatları ilk etapta 3 bin 395 dolara yükselirken, İran’ın henüz etkin bir misillemede bulunmaması sonucunda geri çekildi. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,9 azalışla 3 bin 354 dolardan işlem gördü.
PETROLÜN VARİLİ 78 DOLAR
Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik bir güzergâh. İran’ın bu boğaz üzerindeki kontrol gücünü kullanma tehdidi, Brent petrolün fiyatına doğrudan yansıdı. Gerilimden önce 69 dolar seviyesinde işlem gören brent petrolün varili 11 günde 78 dolara yükseldi. Fiyatlamalar, piyasanın ‘fiili kapanma’ gibi en kötü senaryoyu henüz tam olarak fiyatlamadığını gösteriyor. Ancak riskin devam etmesi hâlinde Brent petrolün 100 doları aşacağı tahmin ediliyor. Yükselen petrol fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Petrol fiyatlarını düşük tutun, izliyorum. Düşmanın elini güçlendiriyorsunuz yapmayın” ifadelerini kullandı.
BORSA İSTANBUL 11 GÜNDE %4 ERİDİ
Hürmüz Boğazı’na yönelik risk senaryoları, Borsa İstanbul’da da yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oldu. Savaşın başladığı gün BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşüşle 9.511 puandan 9.311 puana gerilerken, çatışmaların yoğunlaştığı 11 günlük süreçte endeks 9.144 puana kadar indi. Bu süreçte Borsa İstanbul, yüzde 3,86 değer kaybetti. Jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların risk iştahını azaltırken endekste sert dalgalanmalara sebep oldu.
Küresel enflasyon tehdidi
- Hürmüz Boğazı’nın kapanması hâlinde dünya enerji tedarik zincirinin ciddi şekilde aksaması ve petrol fiyatlarının fırlaması olasılığı, şimdilik piyasalarda kontrollü bir şekilde fiyatlanıyor. Ancak gerilimin kalıcı hâle gelmesi durumunda, hem küresel büyüme hem de enflasyon dengeleri bozulabilir. Bu gelişmenin de özellikle gelişmekte olan piyasalar için daha kırılgan bir tabloyu beraberinde getireceği tahmin ediliyor.