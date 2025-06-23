DenizBank yüzde 130 talep ile sürdürülebilirlik temalı 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi temin etti

22 ülkeden 47 bankanın katılımıyla gerçekleşen işlem kapsamında DenizBank, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel ve sosyal alanlarda pozitif etki yaratacak projelere kaynak sağlayacak. Banka, özel bankalar arasında yüzde 50’den fazla pazar payına sahip olduğu tarım sektörü başta olmak üzere, kadın girişimciler ve KOBİ’lere verdiği desteği de güçlü şekilde sürdürecek.





İşlemin vadesinin üç yıla kadar uzayan yapısı ve toplam tutarın yüzde 44’lük kısmının Türk sendikasyon piyasasında alışılagelen bir yıllık yenileme süresinin üzerindeki vadelerde gerçekleşmesi, Türkiye pazarına duyulan güvenin arttığını da ortaya koydu.





“Çevresel ve toplumsal etkisi yüksek olduğu gibi, vade yapısı ile de örnek bir finansman”





Yeni işlemin, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne tam uyumlu şekilde yapılandırıldığını ve uzayan vade yapısı sayesinde Türkiye’nin daha sağlıklı finansmana ulaşmasına örnek teşkil ettiğini belirten DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:





“DenizBank olarak stratejimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyor; temin ettiğimiz fonları çevresel etkileri ve sosyal kapsayıcılığı gözeten, uzun vadeli değer yaratan projelere yönlendiriyoruz.





Bu yeni finansman kaynağı ile özel sektör bankaları arasında pazarın yarısından fazlasına hâkim iş hacmimizle lider konumda olduğumuz tarımda istihdamı artırmak başta olmak üzere, KOBİ’leri güçlendirmek ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik etmek önceliğimiz olacak.





Yine, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek için daha fazla sorumluluk üstlenerek sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendireceğiz.





Yenilenebilir enerji, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı ve önlenmesi, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım gibi alanlarda varlığımızı güçlendirip, uluslararası piyasalardan elde ettiğimiz kaynakları çevresel ve toplumsal fayda yaratan projelere yönlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”







