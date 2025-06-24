Bin gemi ile Gazze’ye

Malezya’da bir araya gelen insan hakları kuruluşları, terör devleti İsrail’in 18 yıldır Gazze’ye yönelik uyguladığı kuşatmayı kırmak için başlattığı “Gazze İçin Bin Gemi Filosu” çalışmalarına devam ediyor. Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) öncülüğünde 200’ün üzerinde İslami sivil toplum kuruluşu, 2,3 milyon insanın açlığa terk edildiği Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bin gemilik dev bir filo hazırlığı başlattı. Kargo gemileri, balıkçı tekneleri ve gönüllü deniz araçlarından oluşacak filoda, tıbbi malzemeler, gıda kolileri, çadırlar ve ambulanslar yer alacak. Söz konusu çalışmanın fitilini 12 insan hakları aktivisti, siyasetçi ve gazetecinin haziran ayı başında Madleen yelkenlisiyle İsrail’e yönelik abluka kırma girişinin ardından geldi.

BU BİR VİCDAN ÇAĞRISI

Organizasyonun detaylarını Yeni Şafak’a anlatan Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, temel amacı adalet, barış ve insani dayanışmayı savunmak olan filo hazırlığının, sadece Filistin için değil tüm insanlık için bir vicdan çağrısı olduğunu söyledi. Engellemeler olsa da durmayacaklarını anlatan Hamid, “Bir gemi durdurulursa on gemi daha göndereceğiz. Onlar da engellenirse yüzlercesi yola çıkacak. Bu çağrımız evrensel bir vicdan hareketidir” diye konuştu.

Mohd Azmi Abdul Hamid

MADLEEN YALNIZ YÜRÜMEYECEK

Filistin’e destek amacıyla yola çıkan Madleen Gemisi’nin kendileri için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Hamid, “Madleen bizim için sadece bir gemi değil, bir çağrıydı. O gemiyle birlikte dünyadaki sivil direniş yeniden filizlendi. Biz de dedik ki; Madleen yalnız yürümeyecek. Bu yüzden ‘Gazze İçin Bin Gemi Filosu’ fikrini hayata geçirdik. Bu bir askeri operasyon değil. Tamamen sivil, barışçıl ve insani bir girişim olacak. Gemilerde insani yardım görevlileri, doktorlar, aktivistler, gazeteciler, din adamları ve siyasetçiler olacak. Amacımız hem Gazze’ye yardım ulaştırmak hem de dünyanın dikkatini yeniden bu zulme çekmek” ifadelerini kullandı.

AYAĞA KALKMA ZAMANI

Hükümetlerin sessizliğine karşı sivil halkların sorumluluk alması gerektiğine dikkat çeken Hamid, şunları söyledi: “Hükümetler korkuyorsa, halklar ayağa kalkmalı. Gazze ablukası bir insanlık suçu. Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Sınırları, siyaseti ve korkuyu aşarak harekete geçmeliyiz. Sivil toplumu, deniz emekçilerini, barış savunucularını ve tüm inançlardan insani duyarlılığa sahip insanları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Bu, tarihin doğru tarafında durma zamanıdır.”

Ekim 2025’te yola çıkacak

Projeyi ilk kez Mayıs 2024’te gündeme aldıklarını kaydeden Hamid, “O günden bu yana dünyanın dört bir yanından destek alıyoruz. Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’da onlarca sivil örgüt bu çağrıya olumlu yanıt verdi. Eğer planlamalar istediğimiz gibi giderse Ekim 2025’te ya da en geç 2026 başında Gazze’ye doğru yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.















