Ekonomi TSKya Kaplan teslimatı Düşman tanklarının korkulu rüyası olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TSK'ya Kaplan' teslimatı: Düşman tanklarının korkulu rüyası olacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının ateş gücünü artıracak 'yeni nesil tank avcılarını' ilk seri üretim teslimatı gerçekleştirildi. Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi

Haber Merkezi AA
Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha TSK'ya teslim edildi.
Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha TSK'ya teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi takvime uygun şekilde ilerliyor.

Geçen yılın sonunda pilot üretim dönemi kapsamında 2 Kaplan Silah Taşıyıcı Araç teslimatı yapılırken, seri üretim döneminin ilk kafile teslimatında Kornet-E tanksavar kulesiyle donatılan 6 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

ROKETSAN'IN OMTAS FÜZELERİNİ KULLANACAK

Projede, paletli ve tekerlekli olmak üzere 2 farklı araç kullanılıyor. FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan-10'u paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi. Araçların taşıdığı tanksavar kulelerinde Kornet-E ve ROKETSAN'ın OMTAS füzeleri kullanılacak.

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

FARKLI GÖREVLER YAPABİLİYOR

  • Kaplan, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmasının yanı sıra mayın ve zırh korumasının bulunması ve düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor. Proje kapsamında FNSS tarafından toplam 260 Kaplan ve Pars üretilecek.

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