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Ekonomi

Enflasyon yıllık bazda yüzde 69'u aştı

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon nisan ayında yüzde 3,18 artış göstererek yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.

Kenan Biter
10:01 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 10:31 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını saat 10.00'da açıkladı.


TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.


Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık %72,72, aylık %3,24 oldu


İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.





#Enflasyon
#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜFE
#Kenan Biter
39 dakika önce
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