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Türkiye İstatistik Kurumu 40 personel alacak: TÜİK personel alım şartları ve başvuru adresleri

TÜİK onlarca personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) personel alımı ilanın ardından Resmi Gazete'de bir personel alım ilanı da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. İlana göre TÜİK,

merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 40 işçi alımı yapacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 37 temizlik ve 3 güvenlik görevlisi (Silahsız) istihdam edecek.

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek.

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresindeki "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK personel alacak
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK personel alacak
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