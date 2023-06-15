Türkiye’den Kuveyt’e 367 milyon dolarlık SİHA: 27 saat uçuşla dünyadaki tüm rakiplerini solladı

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii alanındaki yatırımları birçok ülke tarafından yakından takip edilirken, ihracata da olumlu yansıyor. Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı.

DÜNYADAKİ TÜM RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA BayraktarTB2, 2019’da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak” denildi.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI 30 OLDU

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA BayraktarTB2’ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek.” Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Afrika kıtası tercihini TB2’den yana kullandı

Türkiye’nin havadaki gururu Bayraktar TB2, Afrika piyasasında muadillerine de fark attı. Birçok Avrupa ülkesi Çin yapımı Wing Loong, ABD yapımı MQ 9 Reaper yerine hava kuvvetlerini Bayraktar TB2 ile güçlendirdi. Bayraktar TB2’ler Cezayir, Angola, Burkina Faso, Cibuti gibi ülkelerin ordularına hizmet veriyor. Afrika’da 18 ülke envanterinde Aksungur İHA, Anka, Bayraktar TB-2’lere yer veriyor. Türkiye dışında Çin yapımı Wing Loong İHA’sı da bazı Afrika ülkelerinin envanterinde bulunuyor.



