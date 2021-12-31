Ekonomi Türkiyenin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracı tamamlandı
EMLAK

Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracı tamamlandı

Emlak Katılım, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten TVF İFM AŞ'nin fon kullanıcısı olduğu, Türkiye’nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası’nın ihracını başarıyla tamamladı. 600 milyon TL tutarlı ve iki yıl vadeli olarak ihraç edilen kira sertifikaları, yatırımcılardan ilgi gördü.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracı tamamlandı
İstanbul Finans Merkezi ve Emlak Katılım'dan bir ilk

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, 600 milyon TL tutarlı ve iki yıl vadeli olarak ihraç edilen kira sertifikaları, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Kira sertifikası yatırımcıları, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan ve katılım finans prensiplerine uygun şekilde işletilen gayrimenkullerden üçer aylık periyotlarda getiri sağlayacak.

Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği'nin (ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri kapsamında geliştirilen kira sertifikası ile ihraçtan sağlanacak fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanılacak.

Proje tamamlandığında LEED ND v4 Built Gold (LEED for Neighborhood Development) sertifikası alan ilk proje olması hedefleniyor. Dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikalarından biri olan LEED Sertifikası; Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası olarak ifade ediliyor.

2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin öncelikli konularından biri de katılım finans sektöründe ürün çeşitliliğinin ve derinliğinin sağlanması.

Projenin, Türkiye'de 2025 yılında katılım finansın payının yüzde 15'e çıkarılması hedefine önemli katkı sunması bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye'de ilk kez sunulan Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası, bu hedefin ilk adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

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