Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Uluslararası ticarete teknoloji hamlesi

Uluslararası ticarete teknoloji hamlesi

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında faaliyet gösteren Solmaz, sektöre yönelik geliştirdiği teknoloji ve yapay zekâ çözümlerini dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Şirket, uzun yıllara dayanan sektör tecrübesini Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla birleştirerek geleneksel hizmet anlayışını dijital bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin patentli çözümü Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik aşamalarından biri olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştirerek zaman tasarrufu sağlıyor ve mali riskleri azaltıyor. Şirket ayrıca, uluslararası ticaret rejimleriyle entegre çalışacak yapay zekâ destekli chatbotu Sparky’yi de tanıttı.

200 ÜLKEDE TESLİMAT

Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını, Türkiye genelinde toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanıyla envanter yönetimi hizmeti sunduklarını belirtti. Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon değil, sofistike bir veri yönetimi süreci haline geldiğini vurgulayan Barlın, küresel pazarda şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir karar destek sistemi sunduklarını ifade etti. Yapay zekânın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını, aksine insan deneyimini destekleyen bir araç olarak konumlandığını kaydetti.


#Ekonomi
#uluslararası ticaret
#teknoloji
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut 500 bin konut Samsun kurası çekiliş tarihi belli oldu mu?