Uluslararası ticarete teknoloji hamlesi

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında faaliyet gösteren Solmaz, sektöre yönelik geliştirdiği teknoloji ve yapay zekâ çözümlerini dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Şirket, uzun yıllara dayanan sektör tecrübesini Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla birleştirerek geleneksel hizmet anlayışını dijital bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin patentli çözümü Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik aşamalarından biri olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştirerek zaman tasarrufu sağlıyor ve mali riskleri azaltıyor. Şirket ayrıca, uluslararası ticaret rejimleriyle entegre çalışacak yapay zekâ destekli chatbotu Sparky’yi de tanıttı.
200 ÜLKEDE TESLİMAT
Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını, Türkiye genelinde toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanıyla envanter yönetimi hizmeti sunduklarını belirtti. Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon değil, sofistike bir veri yönetimi süreci haline geldiğini vurgulayan Barlın, küresel pazarda şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir karar destek sistemi sunduklarını ifade etti. Yapay zekânın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını, aksine insan deneyimini destekleyen bir araç olarak konumlandığını kaydetti.