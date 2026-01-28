Uluslararası ticarete teknoloji hamlesi

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında faaliyet gösteren Solmaz, sektöre yönelik geliştirdiği teknoloji ve yapay zekâ çözümlerini dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında tanıttı. Şirket, uzun yıllara dayanan sektör tecrübesini Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla birleştirerek geleneksel hizmet anlayışını dijital bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin patentli çözümü Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik aşamalarından biri olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştirerek zaman tasarrufu sağlıyor ve mali riskleri azaltıyor. Şirket ayrıca, uluslararası ticaret rejimleriyle entegre çalışacak yapay zekâ destekli chatbotu Sparky’yi de tanıttı.