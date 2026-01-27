Teknoloji şirketine gizli dinleme iddiası: 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.