NASA ilk mürettebatlı Ay uçuşu roketini fırlatmaya hazırlanıyor

11:2226/01/2026, Pazartesi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yılı aşkın bir aranın ardından gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı Ay uçuşu öncesinde, şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü roketini fırlatmaya hazırlanıyor. Space Launch System (SLS) roketi, Orion kapsülüyle birlikte Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde yer alan Araç Montaj Binası’ndan fırlatma rampasına doğru yaklaşık 6 kilometrelik sevkiyata başlayacak. En erken 6 Şubat’ta fırlatılması planlanan Artemis II görevi kapsamında astronotlar, Ay’ın çevresinde yaklaşık 685 bin millik bir yolculuk yapacak ve yaklaşık 10 gün sonra Dünya’ya dönecek.

