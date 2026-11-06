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Vahap Küçük’ten Avrasya OSB’ye önemli ziyaret

12:07, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 11:22, 07/11/2026, Cumartesi
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Vahap Küçük, Avrasya OSB’yi ziyaret ederek devam eden çalışmalar, altyapı yatırımları ve bölgenin gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Avrasya OSB’yi ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avrasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kurucu Başkanı ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Avrasya OSB’yi ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ile bir araya gelen heyet, bölgenin devam eden yatırımlarını, gelecek vizyonunu ve Yalova ekonomisine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Yalova’nın sanayi geleceği masaya yatırıldı

Avrasya OSB, sanayi yatırımları ve gelişim süreci kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Bölgenin Kurucu Başkanı ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Avrasya OSB’yi ziyaret ederek devam eden çalışmalar, altyapı yatırımları ve bölgenin gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Avrasya OSB’nin mevcut durumu, devam eden altyapı çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin yatırım hedefleri ele alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta’ya ziyaret

Vahap Küçük ve Avrasya OSB yönetim ekibi, bölgedeki incelemelerin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta’yı makamında ziyaret etti.

Hedef: Çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli sanayi

Avrasya OSB yönetimi, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli üretimi esas alan sanayi anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Yalova’nın sanayi potansiyelini güçlendirmeyi ve bölge ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefleyen Avrasya OSB’nin, kamu-sanayi iş birliğini de öncelikleri arasında tuttuğu ifade edildi.

Avrasya OSB tarafından yapılan değerlendirmede, Kurucu Başkan Vahap Küçük’e ziyareti ve katkıları, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta’ya ise misafirperverliği, yakın ilgisi ve sanayi yatırımlarına verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Avrasya OSB’nin önümüzdeki süreçte de altyapı yatırımları ve gelişim çalışmalarıyla Yalova’nın üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmede Avrasya OSB’nin mevcut yatırımları, gelecek dönem hedefleri ve bölgenin Yalova’nın üretim kapasitesine, istihdamına ve ekonomik kalkınmasına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Başlıklar :YalovaAvrasya OSBVahap Küçük
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Vahap Küçük’ten Avrasya OSB’ye önemli ziyaret
Vahap Küçük, Avrasya OSB’yi ziyaret ederek devam eden çalışmalar, altyapı yatırımları ve bölgenin gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgi aldı.
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