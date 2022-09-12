Worldef'te e-Ticaretin müşteri sadakati Vartabi ile konuşuldu

“E-Ticaretin Müşteri Sadakati” panelinde konuşan Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu müşteriyi doğru anda, doğru yerde yakalamanın öneminin altını çizdi.

“Dijital İmece, Online AVM dönemindeyiz”

“Biz bir pazaryeriyiz. Sıfır komisyonla çalışıyoruz. Çünkü bizim için sizden ürün alanlar da müşteri ama tedarikçiler de müşteri. Onlar mutlu olduğu sürece siteye girip alışveriş yapanları mutlu ederler. Onlar kazandığı sürece doğru ürünleri satarlar diye düşünüyoruz. Vartabi.com’da satıcının telefon numarasını, web sitesini, bütün iletişim bilgilerini paylaşıyoruz. Yani müşteri Vartabi.com üzerinden sizin sattığınız herhangi bir ürünü aldığında ya da almak istediğinde o ürünle ilgili bir sorusu varsa size direk telefon açabilir, mail atabilir. Ya da ürünü aldı iade etmek istemiyor, sadece değiştirmek istiyor, burada iade yerine değişimle de çözümünü bulabilir. Biz bu yüzden aslında sıfır komisyonla çalışıyoruz. Bir de aslında müşteri sadakatini sağlamak için sıfır komisyon dedik. Niye? E ticaret yapanlar ya da yapmak isteyenler şunu çok iyi biliyorlardır diye düşünüyorum. Bir pazaryerinde satış yapacaksanız, malın maliyetinin üzerine hem kar payı hem de o pazaryerine ödeyeceğiniz komisyon miktarını koyuyorsunuz. Otomatikman satacağınız malın maliyeti artıyor, daha pahalıya mal satıyorsunuz. Biz dedik ki ne tedarikçimiz daha pahalıya mal satmak zorunda kalıp satış hacmini düşürsün ne de müşteri daha pahalı mal almak zorunda kalsın. O yüzden sıfır komisyon dedik. Mutluluk listeleri de bir önceki panelde şey dediler; e ticarete giriyorsanız farklı bir şeyler yapmanız lazım, herkesin yaptığını yaparak e ticarete başlıyor olmanın bir anlamı yok. Biz herkesin yaptığından farklı bir şey nasıl yaparız diye düşündük. Gif kartlar var wish list’ler var. Ama bizim yaptığımız liste dünyada hiçbir yerde yok, çok araştırdık bu kadar net konuşabilirim yok. Diyelim ki doğum gününüz, düğününüz ya da bir bebeğiniz olacak ya da bir ev aldınız. Sizin ihtiyacınız olan, size hediye edilmesi istenen ürünleri bir liste oluşturup listenize ekliyorsunuz. Sonra bu listenin linkini arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Diyelim ki benim bir doğum günüm var ve bir cep telefonu istiyorum diye listeye ekledim, arkadaşlarımla paylaştım. Bir arkadaşım 100 liralık hediye alacak örneğin giriyor ve benim cep telefonumun 100 lirasını ödüyor. Başka birisi giriyor 50 lirasını ödüyor, bir başkası 20 lirasını ödüyor. Dijital İMECE’yi başlatıyoruz. Her şeyin online’ı oluyor, imecenin neden online’ı olmasın ve biz bunu başlattık. Dünyada olmayan bir özellik, biz de farklı bir şeyler yapıp müşterini sadakatini sağlayabiliriz diye düşündük. Hatta biz şunu da ekliyoruz. Aslında listeyi hazırlayan herkes o listenin linkini arkadaşlarıyla paylaştığında aslında Vartabi’nin linkini paylaşmış oluyor. Müşteri sadakati noktasında müşteriye farklı ne sunuyorsanız, o sadakati sağlarsınız diye düşünüyorum. Aslında biraz da piyasaya bu vizyonla çıktık diyebilirim.

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Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu.

“Yeni E-Ticaret Kanunu tedarikçilerin elini kolaylaştırıyor”

“Yeni çıkacak E-Ticaret Kanunu biraz pazaryerinde hizmet verecek tedarikçileri rahatlatan bir kanun oldu. Şimdi pazaryerlerinin kendi ürünleri var yani sizin sattığınız ürünlerin muadilleri, pazaryerleri kendi markası adı altında üretiyor ve satıyor. Aslında hem sizin üzerinizden para kazanıyor hem size rakip oluyor. Burada öne çıkmanız çok zor. Ama yeni kanun diyor ki “Sen hizmet sağlayıcısısın, eğer hizmet sağlayıcı isen sadece hizmet sağlayıcı görevini yapmalısın. Yani orda bir rekabet oluşturamazsın, çünkü güç sende. Bu kanun çıktıktan sonra gerçekten tedarikçilerin pazaryerlerinin çoğunda rahat edeceklerine inanıyorum. Vartabi de böyle bir şey yok, biz kendi malımızı satmıyoruz, hiçbir zaman da satmayacağız. Devlet bu işe ciddi eğiliyor ve ciddi kontroller yapacaktır diye düşünüyorum.

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Pazaryerinde satışınızı nasıl artırırsınız, öncelikle müşteri bilgisine ulaşamıyorsunuz. Büyük pazaryerleri size müşteri bilgisine ulaşmanıza da izin vermiyor. Kargo bilgilerinde oluşacak müşteri bilgileriyle iyi bir altyapı kurarak o müşterilerden kendinize bir data oluşturabilirsiniz. Yani pazaryeri haricinde size pazaryeri üzerinden bile bir sipariş gelse ben olsam, pazaryerinden gelen her siparişi girerdim ve o müşterime mutlaka e mail marketing, sms marketing ile ya da ara ara telefon açarak mutlaka kendimi hatırlatırdım. Benim kendi e ticaret sitem var buradan da ulaşabilirsiniz ya da siparişimden memnun kaldınız mu derdim. Çünkü Pazaryerleri yaptığı reklamlarla kendi memnuniyeti ölçüyor, sizin memnuniyetinizi ölçmüyor. Birinizden memnun olmazsa öbürünüz gelir. Herkes hemen hemen aynı ürünleri satıyor. Zaten teknolojik bir iş yapıyorsunuz, o işi de teknoloji ile besliyor olmanız lazım. Gerçekten hiç yatırım yapacak gücünüz yoksa bir excel tablo yapın, hiç önemli değil ama hangi pazaryerinden hangi müşteriye hangi ürünü sattıysanız çok basit bir excel tablo ile müşterinin adı soyadı, ili, telefon numarası, aldığı ürün kategorisini yazın ve bir hatırlatma koyun. Google’da bile takvimi kurabiliyorsunuz, kurun. Arada dönüp hatırlatsın size o müşteriyi size, siz de dönüp o müşteriye kendinizi hatırlatın ya da Vartabi’den yapın satışlarınızı, bizde müşteriye her şekilde ulaşabiliyorsunuz.

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Online mağazanın fiziki mağazadan hiçbir farkı olmadığını ifade eden Soyluoğlu, “Fiziki bir mağaza yerleri silmeden, camlarını silmeden, ışıklarını yakmadan, fiyat etiketini doğru koymadan, müşteriye ürünü düzgün paketleyip vermeden fiziki mağazada satış yapabilir misiniz? Hayır. Müşteri bir kere gelir bir daha gelmez. Burda da aynısı yani doğru ışık altında doğru fotoğrafı koymanız lazım. Temmuz ve net bilgi veriyor olmanız lazım. Müşterisini anlayacağı bilgileri acıkmaya yazıyor olmanız lazım. Örneğin görüyorum ürün açıklaması kısmında ‘Ürün ketendir’ yazıyor, tamam peki sonuç. Aslında ürünün ne olduğunu anlatmanız lazım ama çok kısa ki biz okumayı da sevmeyiz. Çok düzgün fotoğraflar, doğru fiyatlar, doğru kargo şirketi. Başkasının ürününü bile satıyorsanız kendi etiketinizle satın çünkü siz marka olduğunuzda vazgeçilmez olursunuz. Ama siz bir markayı vazgeçilme hale getirirseniz, tedarikçi olarak çok iyi bir hizmet veriyor olabilirsiniz ama bir başkasının markasına çok iyi hizmet veriyorsunuzdur. Sizden vazgeçerler, markadan vazgeçemezler. O marka sizin olursa sizden vazgeçemezler. Bence kesinlikle markalaşmak gerekiyor hele e -ihracatta. Önce Türkiye’de markalaşmanın öğrenilip arkasından globalde de aynı markayla ilerlenmesi taraftarıyım. “

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Panelin moderatörlüğü Hatemoğlu E Ticaret Müdürü Alper Tosun yaptı. Diğer konuşmacılar VArtabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu ile birlikte Elektronik Ticaret Derneği Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, Asset Lojistik – Express Kurye Satış Müdürü Bülent Ayan oldu.