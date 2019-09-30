Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi bulunanlara faiz indirimi imkanı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık yüzde 0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, mevcut konut kredilerinde faiz indirim imkanı sağladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumlu gelişmeler, faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendi doğrultusunda Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine 500.000 TL’ye kadar olan tutarlar için aylık %0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımına başlamışlardı.

DÜŞÜK ORAN İLE YAPILANDIRMA İMKANI

Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL’nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık %0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacak.

3 bankadan yapılan ortak açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup

- 500.000 TL altında kredi borcu olanların aylık %0.99 oranından,

- 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise Bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Ülke bilançosunu her zaman kendi bilançolarının önünde tutan, yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihinde başlayacaklardır."