El ayak ağız hastalığı; genellikle Koksaki virüs A16 ve Enterovirüs 71 nedeniyle ortaya çıkan, temas yoluyla hızla yayılabilen viral bir enfeksiyondur. Çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülse de, bağışıklığı düşük yetişkinlere de bulaşma riski taşır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı İdil Fil, bu hastalığın özellikle yaz aylarında havuzlarda, kış ve sonbahar dönemlerinde ise kreş gibi kalabalık ortamlarda kolayca bulaştığını belirtiyor. El, ayak ve ağız bölgesinde lezyonlara neden olan bu hastalık, genellikle birkaç gün süren ateş, döküntü ve ağız içi yaralarla kendini belli ediyor.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dr. Nazlı İdil Fil, hastalığın 3 ila 7 gün sürdüğünü ve ilk belirtinin genellikle yüksek ateş olduğunu ifade ediyor. Belirtiler arasında şunlar öne çıkıyor:

Yüksek ateş: Hastalığın ilk günlerinde 38-40°C’ye kadar çıkabilir.

Ağız içi yaralar: Dil, damak ve diş etlerinde oluşan ağrılı yaralar çocuğun beslenmesini zorlaştırabilir.

Döküntüler: Özellikle el, ayak, popo ve bazen vücutta kırmızı kabarcıklar şeklinde görülür.

İştahsızlık ve halsizlik: Ağız yaralarının yol açtığı ağrı nedeniyle sıvı ve gıda alımı azalabilir.

Hastalığın bulaşıcılığı oldukça yüksektir. Damlacık yolu (öksürme, hapşırma), temas yolu (oyuncak, eşya) ve fekal-oral yol (dışkı ile temas) gibi yollarla kolayca yayılabilir.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR? HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Bu hastalığın spesifik bir tedavisi bulunmamakla birlikte, belirtiler genellikle destekleyici tedavilerle kontrol altına alınabilir. Dr.Nazlı İdil Fil, semptomlara yönelik şu önerilerde bulunuyor:

Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler: Doktor önerisiyle kullanılmalı.

Ağız gargaraları veya spreyler: Yaralardaki ağrıyı hafifletir.

Soğuk içecekler ve dondurma: Ağız içi yaraları olan çocuklara iyi gelebilir.

Bol sıvı tüketimi: Su, ayran, meyve suyu gibi içecekler önerilir.

Bulaşmayı önlemek için hijyen kurallarına dikkat etmek şart. Ellerin sık sık yıkanması, oyuncak ve eşyaların temiz tutulması, hasta bireylerin izolasyonu önemlidir. Ayrıca, hastalığın aktif döneminde çocukların okul ve kreş gibi ortamlara gönderilmemesi gerekir.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU MU? NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Çoğu çocuk bu hastalığı hafif atlatır ve tamamen iyileşir. Ancak bazı durumlarda komplikasyonlar gelişebilir. Dr. Nazlı İdil Fil, şu belirtiler görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor:

3 günden uzun süren yüksek ateş

Ağızda şiddetli ve yaygın yaralar

Aşırı halsizlik ve hiç sıvı tüketememe

Döküntülerin iltihaplanması veya enfeksiyon belirtileri (şişlik, sarı akıntı)

Her ne kadar genellikle ciddi bir tablo oluşturmasa da, el ayak ağız hastalığı çocuklar ve aileler için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Erken tanı, doğru bakım ve iyi hijyen uygulamalarıyla hastalığın seyri hafifletilebilir.























