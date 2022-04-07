FED faiz kararı Mayıs 2022

Altın, dolar, petrol fiyatları gibi pek çok rakamı etkileyecek olan FED faiz kararı Mayıs ayında açıklanacak. ABD Merkez Bankası, Mart ayında 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman?
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
- FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?
- Fed’in olası bir faiz artışı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Fed’in faiz artırımı doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlamasını beraberinde getirebileceği düşünülüyor.