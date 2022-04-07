FED faiz kararı Mayıs 2022

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Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen CHP'li Özel sözlerinin arkasında: Ben orada Avrupa orta çağını kastettim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET canlı yayınında okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamasıyla ilgili konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Özel, "Ben diyorum ki eğitimin işi başka Diyanet'in işi başka." ifadelerini kullandı. O açıklamasında Avrupa'daki orta çağ zihniyetinden bahsettiğini aktaran Özel, "İslam'ın ortaçağı utanılacak bir şey değildir." diye konuştu.